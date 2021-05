Friedrichshain-Kreuzberg: Wer macht die beste Politik? Politiker im Live-Talk

2021 wird ein Super-Wahljahr in Berlin: Am 26. September finden die Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Mit einem besonderen Format wollen die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Berliner Morgenpost auf die Entscheidungen in den Bezirken eingehen.

„Wer macht die beste Politik für Friedrichshain-Kreuzberg?“ heißt eine Diskussionsveranstaltung am kommenden Donnerstag mit den Spitzenvertreterinnen und -vertretern der Parteien im Bezirk.

Das sind die Gäste:

Annika Gerold (Grüne)

Andy Hehmke (SPD)

Michael Heihsel (FDP)

Timur Husein (CDU)

Oliver Nöll (Linke)

Die Politikerinnen und Politiker wollen Antworten geben auf Fragen wie: Was bewegt die Bürger in Friedrichshain-Kreuzberg, was sind die Herausforderungen und welche Chancen zur Bezirksentwicklung können genutzt werden?

Die Diskussion wird moderiert vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Gilbert Schomaker. Sie können die Diskussion live über morgenpost.de verfolgen oder sich über die Friedrich-Naumann-Stiftung unter freiheit.org registrieren, um Fragen stellen zu können. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr.