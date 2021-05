„Geisel muss weg“: Demo gegen Innensenator in Kreuzberg

20 bis 30 Personen aus der linken Szene haben am Mittwochnachmittag gegen Innensenator Andreas Geisel (SPD) demonstriert. Vor der Bundeszentrale der SPD an der Wilhelmstraße in Kreuzberg forderten sie „Geisel muss weg“. Sie prangerten seine Politik der Zwangsräumungen, der Abschiebungen nach Afghanistan und seine Investorenfreundlichkeit an. Vorgeworfen wurde ihm auch Racial-Profiling im Görlitzer Park. Zudem soll er Nazis in den Reihen der Berliner Polizei in Schutz nehmen.

Im Einsatz am Mittwoch waren zwei Einsatzhundertschaften der Polizei. Die Frage, warum gegen einen SPD-Landespolitiker vor der Bundeszentrale der SPD demonstriert wurde, blieb an diesem Nachmittag ungeklärt.