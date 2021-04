NeuHouse in Kreuzberg: Wohnungen können bezogen werden

Das Projekt NeuHouse mit Eigentumswohnungen und Gewerbeeinheiten am Jüdischen Museum in Kreuzberg wurde fertiggestellt.

Am Jüdischen Museum in Kreuzberg können jetzt sämtliche Wohnungen und Gewerbeeinheiten des Projekts NeuHouse bezogen werden. Die Gebäude wurden Ende vergangenen Jahres vom Bauherr, der Stadtgrund Bauträger GmbH zwischen Lindenstraße und Besselpark fertig gestellt. Besonders an dem Vorhaben war, dass es eines der ältesten, noch existierenden Häuser in Kreuzberg, das zudem unter Denkmalschutz steht, zu sanieren galt. Das Gebäude von 1848 bildet nun ein Ensemble mit dem Neubau.

Insgesamt gibt es an der Adresse Enckestraße 4 / Fromet-und- Moses-Mendelssohn-Platz 2 bis 6 75 Wohnungen: 61 im Neubau, 14 im Altbau. Hinzu kommen sechs Gewerbeeinheiten. Immobiliengesellschaft David Borck vermarktete die Appartements mit einer Fläche von 24 bis 149 Quadratmetern als Eigentumswohnungen, deren Verkauf jetzt abgeschlossen ist. Quadratmeterpreise begannen bei exakt 3804 Euro. Durchschnittlich waren es 7800 Euro pro Quadratmeter.