Pilotprojekt Dorf für Obdachlose am Ring Center geplant

Auf der Wiese an der Frankfurter Allee könnten ab Sommer Obdachlose in Häuschen wohnen; gegenüber vom Ringcenter.

Obdachlose könnten bald in Häuschen am S-Bahnhof Frankfurter Allee wohnen. Safe Place am Bahnhof steht auf der Kippe.