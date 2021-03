Räumung der "Meuterei": Kreuzberg im Ausnahmezustand

In Teilen Neuköllns und Kreuzbergs gilt ab Donnerstagmorgen der Ausnahmezustand . Grund ist die Räumung der linken Kreuzberger Kneipe „Meuterei“ an der Reichenberger Straße, die für acht Uhr angesetzt ist.

Wie schon in den vergangenen Tagen macht die Szene mobil. Um sechs Uhr startet eine Demostration unter dem Motto „Kiezkultur von Unten erhalten und verteidigen. Meuterei bleibt!" am Neuköllner Herrfurthplatz .

Von dort zieht der Protestzug über die Hermannstraße zum Hermannplatz . Anschließend soll es über Kottbusser Damm und Kottbusser Straße zum Kottbusser Tor und von dort weiter über die Reichenberger Straße gehen.

Als Ort der Endkundgebung um zwölf Uhr ist mit der Reichenberger Straße 58 die Adresse der Meuterei angemeldet worden.

angemeldet worden. Rund um die Meuterei hat die Polizei einen Sperrkreis errichtet. In diesem gilt seit seit Mittwoch um 15 Uhr bis Donnerstag um 23.59 Uhr ein polizeiliches Versammlungsverbot.

+++ Proteste gegen die Räumung der "Meuterei" - Die Ereignisse im Live-Ticker +++

7.38 Uhr: „Es ist problematisch, dass so viele Einsatzkräfte hier sind und die Demonstration nicht in Sichtweite stattfinden kann“, sagt Hakan Tas von der Linksfraktion am Rande der anstehenden Räumung der "Meuterei". Die Polizei hat rund um die Meuterei einen Sperrkreis errichtet.

„Es ist problematisch, dass so viele Einsatzkräfte hier sind und die Demonstration nicht in Sichtweite stattfinden kann“, sagt ⁦@HakanTasBerlin⁩ von der ⁦@LinksfraktionB⁩ am Rande der anstehenden Räumung der #Meuterei #b2503 pic.twitter.com/JJHdKXM4Is — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) March 25, 2021

7.15 Uhr: Der Demonstrationszug gegen die Räumung der "Meuterei" steht an der Ecke Reichenberger Straße / Lausitzer Straße. In einer Durchsage kritisieren die Demonstranten die „Säuberung der Kieze für die Profititinteressen“. Sie skandieren: „Die Kneipen denen, die drin saufen!“ Dann wird Musik gespielt. Am Kottbusser Tor soll es indessen erste Festnahmen geben, heißt es aus der Demo.

Protestzug gegen die Räumung der #Meuterei steht an der Ecke Reichenberger- und Lausitzer Straße. #b2503 pic.twitter.com/3u4fNCXCa3 — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) March 25, 2021

7.12 Uhr: Der Protestzug ist laut Angaben des Veranstalters auf 400 bis 500 Teilnehmer angewachsen. Die Demonstranten skandieren lautstark: "Alle zusammen verhindern wir die Räumung!"

Proteste gegen die Räumung der Kiezkneipe "Meuterei" - Die Bilder

Gegen 7.20 Uhr befinden sich etwa 200 Demonstranten an der Absperrung in der Reichenberger Straße vor der „Meuterei“. Foto: Thomas Peise

Die Demonstration ist an der Reichenberger Straße angekommen. Foto: Thomas Peise

An der Reichenberger Straße. Foto: Thomas Peise

Polizeiaufgebot in der Reichenberger Straße in unmittelbarer Nähe der Kneipe "Meuterei". Foto: Thomas Peise

Das Areal rund um die linke Kneipe "Meuterei" ist weiträumig abgesperrt. Foto: Thomas Peise.



In der Reichenberger Straße haben sich Polizisten auch auf den Dächern postiert. Foto: Thomas Peise

Polizeiaufgebot an der Reichenberger Straße. Foto: Thomas Peise

Am Herrfurthplatz in Neukölln setzt sich der Demozug langsam in Bewegung. Foto: Thomas Peise

Am Herrfurthplatz in Neukölln setzt sich der Demozug langsam in Bewegung. Foto: Thomas Peise

Am Herrfurthplatz in Neukölln setzt sich der Demozug langsam in Bewegung. Foto: Thomas Peise



Um 5 Uhr morgens ist noch alles ruhig in Berlin Neukölln, hier startet um 6 Uhr eine Demonstration wegen der Räumung der linken Kneipe "Meuterei". Foto: Thomas Peise

Um 5 Uhr morgens ist noch alles ruhig in Berlin Neukölln, hier startet um 6 Uhr eine Demonstration wegen der Räumung der linken Kneipe "Meuterei". Foto: Thomas Peise



6.58 Uhr: Die Szene zeigt sich entschlossen, die Räumung der Meuterei zu vereiteln. "Heute soll uns allen ein weiterer Ort und #Berlin ein weiteres Stück Kiezkultur, genommen werden. Die #Meuterei soll mit einem, wie sich bereits an den Vortagen zeigte, martialischen Polizeiaufgebot geräumt werden. Kiezkultur verteidigen! Die #Meutereibleibt!", so ein Tweet von "Schwarze Palmen".

6.57 Uhr: Auf einem Hausdach am Kottbusser Damm wird der Protestzug mit Pyrotechnik und einer geschwenkten Fahne begrüßt, zeigt ein Tweet von "Stadtrandaktion". Über dem Kottbusser Tor liegt ein schwefeliger Geruch.

06:42 Uhr - Auf einem Hausdach auf dem Kottbusser Damm wird die Demo mit viel Pyro begrüßt. #b2503 #MeutereiBleibt pic.twitter.com/PeXP1m96O3 — stadtrand aktion (@stadtrandaktion) March 25, 2021

6.55 Uhr: Die Demonstration, die im Schillerkiez gestartet ist, zieht jetzt über den Hermannplatz. Etwa 200 vorwiegend schwarz gekleidete Menschen laufen über die Straße, es ist friedlich.

[6:41] Demo aus dem Schillerkiez ist jetzt am Herrmannplatz.#b2503 #Meutereibleibt https://t.co/3UYHQKULKv — Leute für die Meute (@KeineBeute) March 25, 2021

6.51 Uhr: Die Polizei Berlin wird in der Spitze mit bis zu 1100 Kollegen im Einsatz sein, teilt sie über Twitter mit.

6.43 Uhr: Auch auf der Plattform Telegram gibt es im "Autonomen Demoticker für Berlin" Links zu den Protestveranstaltungen.

6.20 Uhr: Die Stimmung ist aggressiv. "Die Dächer rund um die #Meuterei sind schon zugeschissen mit Bullen", twittert "Leute für die Meute". Auf dem Foto des Tweets sind Polizisten auf Dächern in der Reichenberger Straße zu sehen. Dort befindet sich die Kneipe "Meuterei", die ab 8 Uhr geräumt werden soll.

[6:08] Die Dächer rund um die #Meuterei sind schon zugeschissen mit Bullen.

Auf der Höhe Reichenberger 53 gibt es einen Info-Punkt.#b2503 #Meutereibleibt pic.twitter.com/LLgcogtLlu — Leute für die Meute (@KeineBeute) March 25, 2021

6.18 Uhr: Die Demonstration unter dem Motto "Meuterei bleibt" am Herrfurthplatz setzt sich Richtung Hermannplatz und Kottbusser Tor in Bewegung. Die im August geräumte linke Kneipe "Syndikat" twittert live vom Start.

Die Demo für die #MeutereiBleibt am Herrfurthplatz läuft jetzt los Richtung Hermannplatz und dann zum Kotti! pic.twitter.com/qGufTLktgn — Syndikat (@syndikat44) March 25, 2021

Räumung der "Meuterei": Mehrere Proteste und Kundgebungen geplant

Die Demonstration vom Herrfurthplatz, die in unmittelbarer Nähe der im August geräumten linken Kneipe „Syndikat“ startete, sollte nicht der einzige linke Protest an diesem Morgen sein. Unter dem Motto „Krawall und Remmidemmi gegen jede Räumung“ sollte es ebenfalls um sechs Uhr am autonomen Wohnprojekt „Köpi“ an der Köpenicker Straße 137 in Mitte losgehen. Von dort war ein Protestzug über den Mariannenplatz und die Waldemar-, Dresdner-, Oranien- und Adalbert- ebenfalls bis zur Reichenberger Straße geplant.

Auch das Schöneberger Jugendzentrum „Potse“, das ebenfalls vor dem Aus steht, machte mobil. Von dort wollten Unterstützer der Meuterei auch ab sechs Uhr unter anderem über Mehringdamm und Gneisenaustraße ebenfalls zur Reichenberger Straße ziehen. Dieser Protest ist sogar bis 19 Uhr angemeldet.

Außerdem waren mehrere Kundgebungen geplant – zwischen sechs und 15 Uhr vor dem Rathaus Kreuzberg an der Yorckstraße 4, zwischen acht und 9.30 Uhr auf dem Spreewaldplatz und in Friedrichshain zwischen sechs und zehn Uhr an der Warschauer Straße und zwischen sechs und 18 Uhr an der Ecke Rigaer- und Silvio-Meier-Straße.

