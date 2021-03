Demo in Berlin: Das plant Fridays for Future heute beim Klimastreik

Beim Klimastreik von „Fridays for Future“ soll die Oberbaumbrücke bemalt werden, zudem sind Demonstrationen per Rad und Boot geplant.

Klima-Protest Fridays for Future-Demos in Berlin - Oberbaumbrücke gesperrt

Berlin. Klimaschützer der Organisation "Fridays for Future" haben für Freitag zu mehreren Demonstrationen in Berlin aufgerufen. Die weltweiten Proteste finden zum siebten Mal statt. In Berlin findet seit dem Morgen an der Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg eine Aktion zum Thema „Another World is possible“ statt.

Um 9 Uhr sperrte die Polizei die Brücke über die Spree für den Autoverkehr. Mehrere Autofahrer reagierten darauf verärgert mit lautem Hupen. Rund 50 Menschen befanden sich gegen 10 Uhr auf der Oberbaumbrücke und begannen damit, den Asphalt mit einem großen Bild zu bemalen. Die ersten Kimaschützer waren bereits seit 6.30 Uhr vor Ort. "Fridays for Future" hatte eigens Ordner organisiert, die die Aktion begleiteten.

Die Polizei hat die Oberbaumbrücke abgesperrt.

Foto: Patrick Goldstein

Teilnehmer halten sich an die Corona-Regeln

Die Teilnehmer hielten sich dabei an die pandemiebedingten Abstands-und Hygieneregeln, die von den Veranstaltern sichtlich ernst genommen wurden. Von den Klimaschützern eingesetzte Ordner waren als "Hygienebeauftragte" mit Sprühflaschen voll Desinfektionsmittel und Beuteln mit Masken unterwegs. 'Wir wollen, dass sich alle hier an die Hygieneregeln halten, damit wir uns auf den Klimawandel konzentrieren können und es später keine negative Berichterstattung gibt", sagte Katharina (16) aus Mitte.

Die Hygienebeauftragten Katharina (l.) und Judith (r.)

Foto: Patrick Goldstein

Auf der Brücke soll eine Reihe von gemalten Blättern und Blumen mit Pro-Klimaschutz-Symbolen und Fahrradfahrer-Piktogrammen entstehen. Die Brücke haben die Veranstalter in ein Raster eingeteilt. Dort gibt es in einzelnen Segmenten genaue Vorgaben, was die Teilnehmer dort hinein malen sollen. Auch der Slogan der heutigen weltweiten Aktion soll auf der Brücke prangen: "Another world is possible" ("Eine andere Welt ist möglich"). Die Entstehung des Gesamtbildes sowie das bis 15 Uhr dauernde Programm wird auch im Netz übertragen.

Leonie (17) zeigt, wie das Straßenbild aussehen soll, wenn es fertig ist.

Foto: v / Patrick Goldstein

"Das ist mal ein positiver Gedanke in dieser pessimistischen Corona-Zeit", sagt Schülerin Katharina, 16, aus Mitte. Die verwendete Farbe wird aus Kartoffelmehl und Wasser gemacht. Damit nichts zurückbleibt. Auch die Färbung geschieht auf Biobasis: Rote Beete wird für Rot dazugegeben, Kurkuma-Gewürz für Gelb.

Die Demonstranten bemalen die Oberbaumbrücke. Mehrere Hundert junge Menschen sind auf der Brücke. Dazu lassen Teilnehmer Seifenblasen aufsteigen, Beiträge zu nationalen Umweltproblemen werden über Lautsprecher gesendet und ein Moderator spricht Klima-Slogans ins Mikrofon.

Foto: Patrick Goldstein

Ein halboffenes Zelt dient als Bühne, nebenan ist ein Technik-Team mit dem Livestream beschäftigt. Auf dem Online-Programm stehen neben Live-Musik Übertragungen aus anderen Städten und eine Ansprache von Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Foto: Patrick Goldstein

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr - wollten die Organisatoren in mehr als 50 Ländern gegen die Förderung fossiler Brennstoffe und eine aus ihrer Sicht verfehlte und mangelhafte Klimapolitik protestieren. Hannah Pirot von Fridays for Future Berlin erklärte dazu in einer Mitteilung, die Klimakrise betreffe schon heute Tausende Menschen weltweit. „Wir brauchen systemische Veränderungen, da die Klimakrise das Ergebnis von struktureller Ausbeutung an Menschen und ökologischer Zerstörung ist.“

Fahrbahnbemalung an der Oberbaumbrücke.

Foto: Patrick Goldstein

Zwei Fahrraddemos ab Mitte und Steglitz

Ab dem Alexanderplatz in Mitte und dem Rathaus Steglitz sind mehrstündige Fahrraddemonstrationen geplant. Start ist jeweils um 12 Uhr. Eine Bootsdemonstration beginnt um 13 Uhr an der Insel der Jugend in Treptow.

Die Klimaaktivisten fordern alle Teilnehmer dazu auf, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Teilnehmer sollen Masken tragen und Abstand halten. „Wenn ihr Symptome zeigt, auch wenn es nur eine Erkältung zu sein scheint: Bleibt zuhause!! Und gefährdet niemanden. Achtet auch auf die An- und Abreise zur Demo“, heißt es weiter.

Fridays for Future: Protestaktionen in mehr als 200 Städten geplant

In Deutschland sind nach Angaben der Organisatoren in mehr als 200 Städten coronakonforme Protestaktionen geplant. Weltweit will die insbesondere von jungen Menschen getragenen Bewegung in über 850 Städten für mehr Klimaschutzmaßnahmen werben.

Auch während der Corona-Pandemie sei der weltweite C02-Ausstoß weiter gestiegen, erklärte Fridays for Future. Nach wie vor werde die Klimakrise nicht ernsthaft angegangen. Die Bewegung will nach eigenen Angaben deshalb auch mit Blick auf die in Deutschland in diesem Jahr anstehenden Wahlen für mehr Klimaschutz kämpfen, etwa für die Festschreibung des 1,5-Grad-Ziels in Koalitionsverträgen.