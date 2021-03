Görlitzer Park: Ein überdachter Bolzplatz gegen Dealer

Berlin. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg will einen Bolzplatz im Görlitzer Park mit einem Leichtbauzelt überdachen und den Platz damit ganzjährig für Sportangebote verfügbar machen. Wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß, kooperiert der Bezirk dabei mit dem Sportverein „Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.“ (TiB), der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.

Das Ziel des Projektes: Der Bolzplatz soll zu einem niedrigschwelligen, offenen und vielfältigen Angebot für Anwohner und Freizeitsportler werden. Wörtlich heißt es in der Mitteilung des Bezirks: „Die neue sportliche Ausrichtung soll den Park revitalisieren, Menschen in sportlicher Bewegung halten und zum Sport zu bewegen.“

Der Görlitzer Park gilt als Drogenpark und gerät wegen Gewaltkriminalität immer wieder in die Schlagzeilen. Erst in der vergangenen Woche hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) einen Bericht zum Görlitzer Park vorgelegt. Demnach habe die Polizei in der Kreuzberger Grünanlage allein im vergangenen Jahr 60 Kilogramm Marihuana, Amphetamine und Kokain beschlagnahmt, mehr als 290.000 Euro aus dem Rauschgifthandel sichergestellt und 62 Haftbefehle erwirkt. Nach Einschätzungen der Polizei sind mehr als 260 Dealer und andere Straftäter im Görli aktiv.

Görlitzer Park: Jederzeit anwesende Betreuer und Trainer sollen an Sportarten heranführen

Das neue Sportangebot im Görli sieht nun vor, auf 6000 Quadratmetern unter anderem Rasenhockey, Fußball, Basketball und Parkour anzubieten. Jeder sei eingeladen, eigene Ideen einzubringen und neue Programme durchzuführen. Der Turnverein soll zu diesem Zweck eine kostenlose Materialausgabe gegen Pfand anbieten, so dass neue Sportarten ausprobiert werden können. Zu jeder Zeit seien Betreuer und Trainer anwesend, die an neue Sportarten heranführen und Tipps und Tricks weitergeben.

Das Sportangebot soll regelmäßig und witterungsunabhängig angeboten werden. Hierzu wird die Fläche temporär überdacht, um eine ganzjährige Nutzung zu ermöglichen. Das Programm ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Nach einem Jahr werde das Programm bewertet, um über eine Verlängerung zu entscheiden.

