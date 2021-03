Verfahren zu Karstadt am Hermannplatz zieht sich

Dieses Jahr soll ein Masterplanverfahren für Karstadt am Hermannplatz stattfinden. Das heißt: Die Senatsverwaltung, der Karstadt/Kaufhof-Eigner SIGNA, die Bezirke und die Zivilgesellschaft sollen sich austauschen, welche Art Umbau umsetzbar ist, noch in dieser Legislaturperiode. Mit der zügigen Durchführung wird es aber nichts. Man sei aktuell in der „Grundlagenermittlung“, lässt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wissen. Einerseits verhandeln Bezirke und Senat gerade eine Verwaltungsvereinbarung, die die Zusammenarbeit der Behörden regelt. Andererseits wird noch bis zum Herbst die Beteiligung der Bevölkerung vorbereitet.

In der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung wurde kürzlich über das Thema diskutiert: Wie soll sich der Bezirk in bei weiteren Verhandlungen positionieren? Mit ihrem Vorstoß, man solle sich dafür einsetzen, dass die Planungshoheit bei den Bezirken verbleibt, scheiterten die Grünen. Im Gegensatz zu ihnen und den Linken hielten es die anderen Parteien auch für grundsätzlich in Ordnung, ausgehend vom SIGNA-Entwurf, einem monumentalen 20er-Jahre Bau, zu diskutieren. Wichtig sei, dass in dem Gebäude tatsächlich auch Wohnungen und soziale Nutzungen eingeplant werden. Der Bezirk soll das Verfahren kritisch begleiten.