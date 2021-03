Rigaer 94: Bezirk und Senat streiten um Brandschutz an der Rigaer 94

Am 4. März 2021 fand in Berlin Friedrichshain eine Pressekonferenz in der Rigaer Straße 94 statt. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Berlin. In dem Dauerstreit über die Sicherstellung des Brandschutzes in dem teilbesetzten Wohnhaus an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain verhärten sich die Fronten zunehmend. Nur wenige Tage vor dem geplanten Termin am Ende der kommenden Woche ist noch immer unklar, wer wann welche Wohnungen und Räume in dem Haus betreten darf.

Wie der Sender RBB berichtet, wollen offenbar die Anwälte des Hauseigentümers dem Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), per gerichtlichem Eilantrag verbieten, das teilbesetzte Haus selbst zu betreten. Nachdem sich die rot-rot-grüne Landesregierung am vergangenen Dienstag auf keine gemeinsame Linie im Umgang mit dem Wohnhaus einigen konnte und die Grünen eine Beschlussvorlage von Innensenator Andreas Geisel (SPD) abgelehnt hatte, kündigte Schmidt am Donnerstag überraschend an, sich nun selbst ein Bild von der Lage machen zu wollen. Geht es nach seinen Vorstellungen, will er das umstrittene Objekt mit einem Brandschutzgutachter und dem Anwalt der Besetzer inspizieren.

Rigaer Straße: Verwaltungsgericht entscheidet am Dienstag über Brandschutzbegehung

Nach Informationen des RBB wird das Berliner Verwaltungsgericht am kommenden Dienstag darüber entscheiden, ob Schmidt gemäß dem Eilantrag des Eigentümers untersagt werden kann, eine eigene Brandschutzbegehung durchzuführen. Schmidt sagte gegenüber dem Sender: „Es wäre eine erneute Verzögerung, jetzt auf weitere Gerichtsurteile über die Begehung der Wohnungen zu warten.“ Daher sei es „die für uns rechtssichere Methode, wenn wir jetzt selber in das Haus gehen, um dem gebotenen Brandschutz Rechnung tragen zu können“.

In dem Dauerstreit geht es um die Frage, ob und wie der Brandschutz in dem Haus durchgesetzt werden kann. Zwei Gerichte haben dem Hauseigentümer zugebilligt, einen Gutachter in das Haus schicken zu dürfen, der den Brandschutz überprüfen soll. Schmidt hingegen will das verhindern und den Brandschutz durch das Bezirksamt prüfen lassen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte er noch den Eigentümer damit beauftragt.

Parallel gehen die Bewohner und ihr Anwalt beim Landgericht gegen den Hauseigentümer vor, um dessen Brandschutzprüfung am Donnerstag und Freitag zu verhindern. In einer mündlichen Verhandlung ebenfalls am Dienstag solle erneut geklärt werden, ob der Hauseigentümer rechtlich ausreichend legitimiert ist.

Rigaer Straße - lesen Sie auch:

Polizei bereitet sich auf großen Einsatz Ende der Woche vor

Ungeachtet aller Streitigkeiten zwischen Landesregierung und Bezirksamt, bereitet sich die Berliner Polizei auf einen Großeinsatz vor. Ob er dann tatsächlich am 11. oder 12. März auch stattfinden wird, sei wegen der weiterhin laufenden Gespräche auf politischer Ebene unklar, hieß es aus Polizeikreisen.

Von kommendem Mittwoch 15 Uhr bis Freitag 23.59 Uhr wird die Versammlungsfreiheit in begrenzten Bereichen in Friedrichshain eingeschränkt. Davon betroffen ist der Bereich Rigaer Straße zwischen Rigaer Straße/ Liebigstraße (ausschließlich Kreuzungsbereich) und Rigaer Straße/ Proskauer Straße (ausschließlich Kreuzungsbereich). Ebenfalls betroffen ist die Liebigstraße zwischen Liebigstraße/Rigaer Straße (einschließlich Kreuzung) und Liebigstraße/ Bänschstraße (einschließlich Kreuzung). Öffentliche Versammlungen und Aufzüge sind in dem genannten Zeitraum nicht gestattet. Lediglich Anwohner und Besucher können diesen Bereich betreten. Auch Autos, Motorräder, Fahrräder und Container dürfen dort nicht abgestellt werden.

Die Hausbewohner aus der linksextremen Szene kündigten heftigen Widerstand gegen eine „Räumung“ an. Es gehe nicht um Brandschutz, sondern um eine „Belagerung und eine schrittweise Verwandlung in ein zerstörtes, unbewohnbares, durch Gitter und Sicherheitsschleusen kontrolliertes Haus.“ Der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen sagte bereits vor einigen Tagen: „Es geht nicht um eine Räumung, sondern um den Schutz von Leib und Leben.“ Die Gerichtsbeschlüsse würden dem Eigentümer gar keine anderen Möglichkeiten lassen, als einen eigenen Gutachter zu beauftragen.

Auch interessant:

Richter und Denker: Monika Herrmann, Bezirksbürgermeisterin

Görlitzer Park: Dealerszene verunsichert, 260 Verdächtige

Ein Staatsanwalt nur für den Görli