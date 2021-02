Berlin. Das Samariterviertel in Friedrichshain ist jetzt als Milieuschutzgebiet festgesetzt worden. Dies hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen.

In dem Areal nördlich der Frankfurter Allee leben etwa 16.700 Menschen in rund 8400 Haushalten. Die Regelung dient zum Erhalt der bestehenden sozialen Zusammensetzung in einem Gebiet und macht etwa Luxussanierungen genehmigungspflichtig. Die SPD im Bezirk kritisierte, die aktuelle Festsetzung hätte schon viel früher kommen müssen.