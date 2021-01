98 Meter: Kreuzberg bekommt Deutschlands höchstes Holzhaus

Ein Neubau mit 29 Geschossen, 98 Metern Höhe und 160 Wohnungen: In Kreuzberg ist das höchste Holzhaus Deutschlands geplant.

Berlin. Ein 98 Meter hoher Tower, umgeben von drei Sockelgebäuden: Nahe dem Tempodrom sollen an der Schöneberger Straße in Kreuzberg auf 29 Geschossen 160 Wohnungen entstehen. Hinzu kommt Raum für soziale und kommunale Einrichtungen sowie Gewerbe. Am Freitag wurde der Gewinnerentwurf des norwegischen Büros Mad arkitekter vorgestellt.