Mittagessen-To-Go für Grundschüler

Trotz Schulschließung soll es in Friedrichshain-Kreuzberg soll es zukünftig Mittagsgerichte zum Abholen geben

Berlin. Von diesem Mittwoch an sind Berlins Behörden und Unternehmen dazu verpflichtet, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Neben dem schnellen Umlernen auf die Herausforderungen des digitalen Arbeitens von außen haben Eltern von Grundschulkindern nun eine weitere Aufgabe: Zur Mittagszeit gilt es, ihrem Kind nebenbei eine Mahlzeit zu servieren. In Friedrichshain-Kreuzberg zumindest sollen Eltern dabei Unterstützung bekommen. Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD) will nach den Winterferien im kommenden Monat eine Essenausgabe für Grundschüler anbieten.