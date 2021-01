Wo Kinder zwischen Spritzen und Kot spielen

Wütende Eltern der Initiative "Spielplatz in Not": Vorn Paula Camara, hinten (v.l.n.r.) Marielle Jaquier, Sarah Zietsch, Marie Kouassi, Tidian Camara.

Mütter und Väter der Initiative "Spielplatz in Not" fordern von Bezirk und Land mehr Einsatz der BSR und abschließbare Umzäunungen.

Berlin. Das Kind sammelte die bunten kleinen Objekte vom Boden des Spielplatzes auf und verstaute sie nach und nach sorgfältig in den Taschen seines Ski-Anzuges. Am Ende lief es zu seinen Eltern und präsentierte die Sammlung: "Es waren Ecstasy-Pillen mit dem 'Hello Kitty'-Bild darauf", sagt Paula Camara. Die 37-Jährige ist eine von 100 zunehmend wütenden Müttern und Vätern aus Friedrichshain-Kreuzberg, die über die Zustände der Spielplätze in ihrer Nachbarschaft empört sind und endlich politische Schritte sehen wollen. Im kommenden Monat reicht ihre Elterninitiative "Spielplätze in Not" beim Bezirksamt einen Einwohnerantrag mit mehr als 1600 Unterschriften ein: Die Verantwortlichen im Rathaus sollen unter anderem gewissenhafter reinigen lassen und Spielplätze verschließbar machen.