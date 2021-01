In der Bergmannstraße ist die Durchfahrt in Richtung Marheinekeplatz bis Februar gesperrt.

Stadtentwicklung Was Friedrichshain-Kreuzberg an Verkehrsprojekten plant

Berlin. Die derzeitige Kurz-Baustelle gibt schon mal einen Vorgeschmack. Die Bergmannstraße in Kreuzberg erfüllt für viele Autofahrer derzeit nicht mehr die Funktion einer Verbindungsstraße. Die Möglichkeit, gen Neukölln und Mitte zu gelangen, ist dort vorübergehend gekappt, und die geplante Umgestaltung der Straße sowie des umgebenden Kiezes wird dies zum Dauerzustand machen. Viele Verkehrsmaßnahmen und städtebaulichen Änderungen, die laut Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) an der Stelle bis 2024/25 installiert und neu geregelt sein werden, sind an anderen Stellen im Bezirk bereits umgesetzt oder in Vorbereitung.