Friedrichshain-Kreuzberg weiter nicht fit für digitale BVV

Während der Pandemie will Friedrichshain-Kreuzberg seine Bezirksverordneten digital tagen lassen.

Berlin. Es muss noch einmal nachgebessert werden. Am Montagabend fand ein Testlauf des neuen Videokonferenzsystems der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg statt. Das Ergebnis mit mehr als 60 Teilnehmern war so schlecht, dass sich der Ältestenrat der BVV am Donnerstag erneut dazu trifft.