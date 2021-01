1006 Laptops: Bezirksamt schickt Mitarbeiter ins Homeoffice

Berlin. Im Bezirksamt Friedrichshain sind jetzt die Rechner für die Homeoffice-Nutzung eingetroffen. Der für die IT-Stelle im Rathaus verantwortliche Stadtrat Florian Schmidt (Grüne) kündigte an, dass die Geräte nun "schnellstmöglich" für Mitarbeiter eingerichtet werden. Die Ausgabe startet im Februar.

Die Finanzierung kommt von der Senatsinnenverwaltung, die Beschaffung erledigte der IT-Dienstleister des Landes, das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ). Die Ausstattung mit mobilen Geräten soll den Bezirksämtern ermöglichen, weit mehr Mitarbeiter aus Rathäusern und Verwaltungsgebäuden nach Hause zu schicken und dort arbeiten zu lassen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte den Bezirken Ende 2020 eine Ausrüstung mit Laptops kurzfristig zugesagt.

Keine Kamera für die Videokonferenz

In Friedrichshain-Kreuzberg sind dies momentan lediglich 100 Menschen. Die Arbeit mit ihrem Dienstgerät gestaltet sich jedoch umständlich. Sie haben mit ihrem Gerät zwar Zugang zum Netzwerk des Bezirks. Befinden Sie sich aber einmal im sogenannten VPN-Tunnel, können sie nicht parallel ins Internet. Das heißt, wer etwas Arbeitsrelevantes recherchieren oder per "copy and paste" frühere Texte nutzen möchte, hat erhebliche Schwierigkeiten und muss sich mit Umwegen behelfen.

Videokonferenzen funktionieren mit den bisher verwendeten Rechnern nicht. Sie haben keine Kamera. Handys indes sind für Videokonferenzen einsetzbar. Bei ihnen gibt es Mikrofon und Kamera. Allerdings haben die wenigsten Mitarbeiter in den Bezirksämtern Diensthandys. Sich da freiwillig bereit zu erklären, das eigene Gerät für eine dienstliche Angelegenheit einzusetzen, sei willkommen, sagt Sprecherin Lühmann. Es könne laut Arbeitsrecht aber niemand dazu verpflichtet werden.

Service contra Gesundheit

Darüber, wieviele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, hat das Bezirksamt keine Informationen. "Wer in welchem Umfang und an welchen Tagen mit welchen Aufgaben von zu Hause arbeiten kann, klären die Führungskräfte", sagt Lühmann. Das Bezirksamt stecke in Frage in "einem Zielkonflikt". Einerseits müsse man für die Bürger weiterhin Leistungen wie Elterngeld, Geburtsurkunde und Grundsicherung bieten. "Das hat für uns sehr hohe Priorität", so Lühmann. Andererseits wolle man die Mitarbeiter durch die Aussiedlung ins Homeoffice schützen.

Das soll nun zügig mit den 1006 Notebooks gelingen. Die IT-Stelle des Bezirksamts bereitet die technische Anbindung der Geräte an die notwendigen Server und Strukturen vor. Stadtrat Schmidt nannte etwa die Installation der Softwarelizenzen. "Wir bitten aber die Beschäftigten noch um ein klein wenig Geduld", so Schmidt.