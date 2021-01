Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will Tempo 30 am Ostkreuz

Verkehr Bezirk will Tempo 30 am Ostkreuz

Berlin. An vier Gefahrenstellen in Friedrichshain-Kreuzberg soll das Tempo auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Darüber besteht in der Bezirksverordnetenversammlung teils schon seit 2018 Konsens. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) soll dies bei der Verkehrsverwaltung durchsetzen. Im Verkehrsausschuss versicherte sie am Donnerstagabend, beim zuständigen Verkehrsstaatssekretär erneut Druck zu machen.

Stadtweit wohl bedeutendstes Gebiet dabei ist das Areal um das Ostkreuz. Peggy Hochstätter (SPD), die die vier Anträge für neue 30er-Zonen stellte, betont, dass der Bahnhof Ostkreuz zu den wichtigsten Umsteigebahnhöfen Berlins zähle. Dort kreuzen sich S-Bahn, Regionalbahnen, Fernzüge und Buslinien. "Mit täglich mehr als 150.000 ein-, aus- und umsteigenden Fahrgästen ist das Ostkreuz einer der am stärksten frequentierten Bahnhöfe Deutschlands", so Hochstätter. Sie findet, dass diese Nutzer ebenso wie die Friedrichshainer in den umliegenden, dicht bebauten Wohngebieten mit Tempo 30 besser geschützt werden müssen. Konkret sollen auf Markgrafendamm und einem Teilabschnitt der Hauptstraße Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt werden.

CDU: Funktionierende Stadt braucht fließenden Verkehr

Weitere Zonen will die BVV-Mehrheit auf der Halbinsel Alt-Stralau sowie in wohn- und schulnahen Gebieten wie der Scharnweberstraße südlich der Frankfurter Allee und an der Ebertystraße durchsetzen. Aus der Fraktion der CDU gab es Einwände gegen ein Tempolimit in Alt-Stralau. Dort gäbe es schon jetzt genug 30er-Zonen, sagte der CDU-Verordnete Wolfgang Fisch. Zudem würden diese die zwei dort verkehrenden Buslinien ausbremsen. Wo sich schwächere Verkehrsteilnehmer, etwa Schüler, bewegen, sei Tempo 30 im Bezirk sinnvoll. "Aber bitte nicht flächendeckend überall, nur weil es gerade Mode ist", so Fisch. Eine Stadt, die wirtschaftlich funktionieren wolle, brauche fließenden Verkehr.

Die BVV hatte das Bezirksamt angewiesen, auf Landesebene die vier Tempo-30-Bereiche durchzusetzen. Sie sind als übergeordnete Straßen nicht in Verwaltung des Bezirks. Die auch für das Straßen- und Grünflächenamt zuständige Bezirksbürgermeisterin Herrmann versicherte im Ausschuss, damit bei Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne) vorstellig geworden zu sein. Man warte nun auf Antwort.