Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg erhalten Luftreiniger

Berlin. Als erste Schule in Friedrichshain-Kreuzberg hat die Gustav-Meyer-Schule an der Kohlfurter Straße jetzt mobile Luftreinigungsgeräte erhalten. Vier Apparate der Marke "BerlinerLuft.Pure" sind vor Ort. Wie Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD) erklärte, werden die Schulen nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen ausgewählt sowie nach Lüftungsmöglichkeiten und danach, wie Unterricht dort stattfindet, etwa mit behinderten Schülern. Am Freitag werden vier Maschinen in der Charlotte-Salomon-Grundschule aufgestellt. Weitere Schulen folgen.

Sie haben zudem Lüftungsgutachten mit Simulationsmodellen erhalten. Diese gehen auf unterschiedliche Raumgrößen und Belegungszahlen ein. So sollen Lehrer zukünftig effektiver lüften können. Weil auch immer wieder Eltern Lüftungsgeräte anschaffen wollen, hat der Bezirk den Schulen eine Liste von Apparaten geschickt, die aus fachlicher Sicht alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.