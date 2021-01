Diese Vorzeigeorte will Friedrichshain-Kreuzberg aufpolieren

Berlin. Der Anblick ist meist chaotisch. Herrschen nicht gerade strenge Coronaregeln, stehen am Ufer des Urbanhafens in Kreuzberg reihenweise die Schnapsflaschen neben überfüllten Mülleimern, daneben Berge von Pizzakartons. Radfahrer sausen an Fußgängern vorbei, die Wiesen gleichen stellenweise Steppen, der Staub des Gehwegs liegt in der Luft. Unter anderem dort am Landwehrkanal plant der Bezirk nun gegenzusteuern. Für acht markante Orte in Friedrichshain-Kreuzberg - von der Admiralbrücke bis zur historischen Fontanepromenade - wird ein Entwicklungskonzept erstellt. Ziel ist es, so Fördermittel zu gewinnen und einst ansehnliche Stadträume massiv zu sanieren. Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden in diesem Monat veröffentlicht.

Das Areal fasst der Bezirk unter dem Begriff "Fördergebiet Urbanstraße" zusammen. Koordinator im Fachbereich Stadtplanung ist Eckart Schwalm. Was das Gebiet erhaltenswert macht, seien "viele städtebauliche Besonderheiten" wie die hohe Zahl gut erhaltener Gründerzeitbauten, herausragende Grünzüge, die auf die Planung des preußischen Gartenbaudirektors Peter Joseph Lenné zurück gehen. Acht Schulen sind im Bereich ebenso Treffpunkte wie die Admiralbrücke, die im Sommer überbezirklich die Berliner anziehen. Grünzüge und Strecken entlang etwa Südstern und Baerwaldpromenade sind wichtige Verbindungen zwischen den Bezirken, insbesondere für Radfahrer.

Start mit dem Urbanhafen

Im September hatte ein gutes Dutzend Vertreter der Schlüsselämter die acht Stationen in zwei vierstündigen Touren begangenen. Das Entwicklungskonzept muss nun ihre mitunter entgegenlaufenden Interessen unter einen Hut bekommen.

Friedrichshain-Kreuzberg hat das Landschaftsarchitektur- und Stadtplanungsbüro SWUP beauftragt, Stand, Bürgermeinung und Möglichkeiten für acht Orte zu sammeln. Zwischenergebnisse sehen die beteiligten Ämter des Bezirks in diesem Monat, der Bericht des SWUP-Büros ist im April fertig. Am Ende, so Schwalm soll das Freiflächen-Entwicklungskonzept auch Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln für erste Projekte beim Land Berlin sein. Die Stimmung der Beteiligten deute auf einen Start mit dem Urbanhafen hin. Realistisch sei, dass 2022 Wettbewerb und Entwurfsplanungen in Auftrag gegeben werden. Sachstand und Chancen der Freiflächen skizziert Schwalm jeweils so:

Grünfläche am Landwehrkanal-Südufer mit Urbanhafen

Der Bereich ist "übernutzt", sagt Schwalm. "Der Weg ist de facto auf sechs Meter Breite angewachsen." Für Wiesen mangelt die Pflege, Bäume haben Schäden. Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet, ein angemessener Spielplatz fehlt. Schwalm wünscht sich - etwa unter dem Weg - Flächen, die Wasser speichern. "Noch fließt zu viel in die Kanalisation." Wo dagegen Wasser im Boden lagert, etwa im Tiergarten, genießen Spaziergänger im Sommer die wohltuende Abkühlung. Fraglich ist, was mit Sträuchern am Rand wird. "Die mögen Vogelbrutplätze sein, sehen aber oft schmuddelig aus." Fraglich auch, wie Fußgänger und Radfahrer gefahrenlos nebeneinander her geleitet werden können.

Baerwaldpromenade

Hier müsse an der unübersichtlichen Kreuzung Baerwaldstraße und Carl-Herz-Ufer verkehrlich aufgeräumt werden. "Beim Rundgang wurde klar: Selbst ein gesunder Erwachsener erkennt nicht, wie er da hinüberkommt - wie ergeht es dann erst einem Senior?", so Schwalm. Die durch eine Initiative entstandene Wildblumenwiesauf der promenade könne ein guter ansatz sein für die Anpassung von grünflächen an den Klimawandel.

Gneisenaustraße

Der Zustand des verwahrlosten Mittelstreifens soll verbessert werden. Ein Gutachten von Straßen- und Grünflächenamt sieht die Möglichkeit eines Radweges. Schwalm mahnt, auch dort klimafreundliche Speichermöglichkeiten anzulegen. Weil aber unmittelbar darunter die U-Bahn verläuft, braucht es die Abstimmung mit der BVG. Das bremst Veränderungspläne.

Hohenstaufenplatz

Das einstige Schmuckstück soll aufgewertet werden. Zudem wird die Option diskutiert, das westliche Ende von Straßenraum in Grünfläche umzuwandeln.

Grimmpromenade

"Am nördlichen Ende, wo es in die Admiralsbrücke geht, wird es unübersichtlich", sagt Schwalm. Wegebeziehung und Optik seien nicht stimmig.

Planufer

Schwalm stören hässliche Hochbeete mit Betoneinfassungen. Die im Sommer eingerichtete Fahrradführung aus Richtung Südstern endet dort jäh. Schwalm drängt auf eine Beschilderung am Planufer und eine Ampelschaltung an der Ecke Planufer/Kottbusser Damm, die auf querende Radfahrer abgestimmt ist.

Fontanepromenade

Bei einer Umgestaltung würde auch der Spielplatz einbezogen. Aus historischer Sicht bedauert Schwalm, dass an der Urbanstraße die Sichtachse und Wegeverbindung zu Kanal und Luisenstadt durch das Krankenhaus verbaut wurde.

Südstern

Schwalm stört, dass "hier zu viele Wege angelegt" sind: unbefestigt und befestigt, auch für Radfahrer. Zudem sei auf dem Weg zur Fontanepromenade der Bürgersteig gegenüber der Fahrbahn zu hoch. "Man steht da und fragt sich, wie man hinüber kommen soll, wenn man nicht gut zu Fuß ist", so Koordinator Schwalm.