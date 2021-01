Fairer naschen - Bezirk hat jetzt seine eigene Schokolade

Berlin. In diesem Jahr bringt Friedrichshain-Kreuzberg sogenannte "faire Hauptstadt-Schokolade" in den Handel. Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick haben ebenfalls Bezirksvarianten gestaltet. Sie alle werden vollständig aus Zutaten gemacht, die aus fairem Handel stammen. In Friedrichshain-Kreuzberg zeigt die Verpackung von "Berliner Bohne, die faire Hauptstadtschokolade" auf der Innenseite Bilder eines Aufforstungsprojekts des Bezirks mit seinem Städtepartner San Rafael del Sur in Nicaragua und stellt die Arbeit des Partnerschaftsvereins vor.

Rund 20 Initiativen und Organisationen sind laut Bezirk an der Vorbereitung beteiligt gewesen. Die verbleibenden neun Bezirke sollen ebenfalls Varianten beitragen. Die Tafeln in den Geschmacksrichtungen Vollmilch und Zartbitter sind in den kommenden Monaten in Läden erhältlich. Informationen, welche dies sein werden, folgen.