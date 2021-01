Scharfe Kritik an BVV-Vorsteherin Jaath

Berlin. Am Anfang stand der Abbruch. Die erste rein digitale Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg scheiterte im Dezember. Das sorgt für herbe Kritik an der BVV-Vorsteherin Kristine Jaath (Grüne). Die FDP fordert den Einsatz eines besseren Konferenz-Tools.

Die BVV war im November auf dem Kreuzberger Sportplatz Lohmühleninsel zusammengekommen, um über eine Pandemie-bedingte Korrektur ihrer Geschäftsordnung abzustimmen. Bis dahin hatte die BVV auf Corona reagiert, indem die Anwesenheitszahl in unterschiedlichen Hallen und Sälen nach dem Pairing-Verfahren auf 31 reduziert worden war. Nun, so der Beschlussvorschlag, solle zukünftig per Videokonferenz getagt werden. Der Beschluss kam gegen die Stimmen von zwei AfD-Verordneten zustande. Zwei Mitglieder von Die Partei enthielten sich.

BVV Friedrichshain-Kreuzberg: Derbe Flüche vom Bezirksverordneten

In der neuen Tagungsform kann wieder in voller Besetzung über Vorlagen mit Außenwirkung, etwa Bebauungspläne, abgestimmt werden. Das allerdings schriftlich. Jaath hatte als BVV-verantwortliche Bezirkspolitikerin schon am Rande der Abstimmung gesagt, sie habe Zweifel, dass die Voraussetzungen für ein Gelingen bestünden. Die erste Sitzung am 9. Dezember bestätigte dies dann.

Verordnete und Zuschauer bei YouTube erlebten, dass Stadträte zwar sprachen aber nicht zu hören waren, stattdessen gab es Rückkoppelungen wie beim experimentellen Elektronikkonzert. Um so deutlicher hörte man Verordnete, deren Mikrofone offen waren, ohne, dass sie dies merkten, weshalb man auch die derben Flüche eines AfD-Politikers verfolgen konnte. Nach Unterbrechungen beschloss der Ältestenrat, die Sitzung zu beenden.

Michael Heihsel wirf Vorsteherin Jaath Unfähigkeit vor

Michael Heihsel von der FDP sagte, es hätte schon gereicht, wenn Vorsteherin Jaath zentral den "Stumm"-Knopf für alle Mikros gedrückt hätte. Gegenüber der Morgenpost warf er ihr "Unfähigkeit" vor. Der Mitteilung der Grünen, man habe sich "wegen technischer Probleme" vertagt, widersprach er. "Das war ein rein menschliches Problem." Jaath war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

CDU-Fraktionschef Timur Husein sagte, Jaath müsse nun dafür sorgen, "dass die BVV beim nächsten Mal klappt". Andernfalls solle sie ihr Amt aufgeben und ihrer Stellvertreterin Regine Sommer-Wetter (Linke) überlassen, die der CDU-Mann für kompetenter hält.

"Monatelang die falsche Strategie"

Über Twitter stichelte Zuschauer Carsten Grieger: "Meine Tochter ist 8 und jeden Tag 6,5 Stunden auf Zoom. Sie bietet auch gerne Schulungen für Bezirksverordnete an." Die SPD-Verordnete Hannah Sophie Lupper schrieb: "Auch interessant: Wenn Bezirksverordnete über mangelnde Technikkenntnisse schimpfen, aber dabei nicht merken, dass ihre Kraftausdrücke im Livestream zu hören sind."

Der Sitzungsflop sei laut Heihsel exemplarisch für eine monatelange falsche Strategie der BVV, trotz Corona arbeitsfähig zu bleiben. Seine Gruppe hatte im April einen detaillierten Antrag vorgelegt, wie BVV- und Ausschusssitzungen mit digitalen Mitteln gesichert werden können. Als sich die Pandemie-Situation im Spätherbst verschärfte, kam ein Antrag von FDP und Linke zustande. Am Ende stand der Beschluss im November.

Linke: "Sehr unzufrieden"

Heihsel bemängelte, dass in Friedrichshain-Kreuzberg nicht gelingt, was die BVV Reinickendorf schon seit zwei Sitzungen schafft. Auch sei das verwendete Konferenz-Software GoToMeeting offensichtlich nicht nutzerfreundlich genug. Er mahnte, dass die Fraktionen dringend unerfahrenen Mitgliedern technisch unter die Arme greifen soll. CDU-Mann Husein kündigte an, dass ein Parteikollege bei der nächsten Sitzung vom Fraktionsbüro aus und dort mit Unterstützung teilnehmen werde.

Der Linken-Fraktionschef Oliver Nöll erwartet in der kommenden Woche die richtigen Impulse aus dem BVV-Büro. "Der Ältestenrat hat den BVV-Vorstand beauftragt, Alternativen zum bisher genutzten System vorzulegen", sagte er. Es werde wohl auf "eine Rundumlösung durch einen Dienstleister" hinauslaufen. Auch seine Fraktion habe klar gemacht, dass man "sehr unzufrieden" mit der Situation sei und diese in Verantwortung von BVV-Vorsteherin Jaath liege.