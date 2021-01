Unerwartet viele über 60-Jährige antworteten dem Bezirk

Das Bezirksamt will wissen, was die Alten von Friedrichshain-Kreuzberg bewegt.

Berlin. "Aus unserer Sicht ist es gut gelaufen", sagt Sebastian Beil. Der Sozial- und Gesundheitsberichterstatter im Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg hat 22 Kisten voll ausgefüllter Fragebogen vor sich. Das sind 2500 schriftliche Rückmeldungen. Hinzu kommen Antworten von 200 Online-Teilnehmern. Der Bezirk wollte in einer Fragebogenaktion wissen, wie die über 60-Jährigen ticken. Jetzt werden die Rückmeldungen ausgewertet.

Wie berichtet, schickte das Bezirksamt an 11.000 zufällig festgelegte Menschen ab 60 Jahren in Friedrichshain-Kreuzberg 24 Seiten voller alterspezifischer Fragen. Darin wollte man wissen, wie Senioren leben, wo sie gefordert werden wollen, was ihnen fehlt. Zwischen Mitte November und dem 31. Dezember 2020 konnte man per Brief, Online-Fragebogen oder telefonisch daran Teil nehmen.

Wegen Corona zur sehr unter Druck, um zu antworten

Erwartungsgemäß waren es die Jüngeren, die sich online meldeten, so Beil. Schriftlich äußerten sich zudem eher Menschen mit migrantischem Hintergrund. Fragebogen waren neben Deutsch sowohl in Türkisch als auch Englisch verfasst.

Während sich Details erst nach genauer Sichtung nennen ließen, sagt Beil, dass sich mancher Teilnehmer nicht in den Fragen wieder gefunden habe. So habe es jene gegeben, die sich beschwert hätten, dass es zu wenig um Erwerbstätigkeit gehe. Andere schrieben, ihr Umfeld vermittle ihnen das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Weitere unter den 11.000 Angeschriebenen erklärten, wegen Corona zu sehr unter Druck zu stehen, um zu antworten. Die Ergebnisse würden bis zum Frühjahr gescannt, bis zum Sommer solle ein Bericht vorliegen, so Beil.