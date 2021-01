100 Feuerwehrleute bei Brand in Wohnhaus

Am Dienstag brannte in einem Hochhaus an der Blücherstraße eine Wohnung. Ein Verletzter.

Berlin. An der Blücherstraße in Kreuzberg ist am Dienstagmorgen in einem Hochhaus gegen neun Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung in der sechsten Etage stand im Vollbrand, teilte die Feuerwehr mit.

Eine verletzte Person wurde aus der Wohnung gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Ein weiterer Mieter wurde von einem Notarzt behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner des Hauses hatten sich selbst in Sicherheit gebracht.

Die Brandwohnung im Haus an der Ecke Schleiermacherstraße war danach schon von weitem erkennbar: Schwarze Rußspuren bedeckten an einem Fenster und am Balkon die Fassade. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unbekannt. Rund 100 Einsatzkräfte waren etwa zwei Stunden vor Ort. Einige Feuerwehrleute blieben noch für Kontrollarbeiten. Beamte der Polizei waren bis zum Nachmittag im Gebäude zur Aufklärung des Brandes unterwegs.

Auch Hygiene-Gerätewagen im Einsatz

Die Feuerwehr hatte sich zur Sicherheit auf mehrere mögliche Verletzte vorbereitet. Deshalb war auch ein Hygiene-Gerätewagen im Einsatz. Dieser wurde erst im Juli 2019 in Betrieb genommen. Das Fahrzeug bringt Reinigungs- und Umkleidemöglichkeiten an die Einsatzstelle. Während des Feuerwehreinsatzes wurde die Bus-Linie 140 zwischen U-Bahnhof Mehringdamm und Wilmsstraße umgeleitet.

Die Bewohner des Hauses werden längerfristig unter den Folgen des Brandes leiden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom im ganzen Haus abgestellt. Für Mittwoch ist angekündigt, dass für die meisten Nachbarn wieder Strom da ist. Das sechste Stockwerk bleibt bis auf weiteres ohne Elektrizität. Die von der Feuerwehr aufgebrochene Tür wird durch die Verwaltung gesichert.