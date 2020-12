Die Geretteten

So geht es Mietern in Häusern, für die Bezirke Vorkaufsrecht und Abwendungsvereinbarungen erreichte. Nicht immer sind sie zufrieden.

Berlin. Den Begriff Vorkaufsrecht verbinden die meisten in Berlin mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und seinem Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne). Jetzt teilte er mit, dass man erneut Gebäude dem Markt entzogen habe. Neue Eigentümer sind wieder Genossenschaften. Grund nachzufragen, wie es sich dort als Genosse oder Mieter lebt, wo Schmidt und der Bezirk in jüngster Zeit eingriffen.

Aktuell hat der Bezirk im September und Dezember das Vorkaufsrecht hier ausgeübt: An der Friedrichshainer Straße Am Weidenweg 39 mit zehn Wohneinheiten sowie in Kreuzberg in der Manteuffelstraße 48 (20 Wohn-, drei Gewerbeeinheiten) und der Dieffenbachstraße 69 (17 Wohn-, zwei Gewerbeeinheiten). Begünstigte sind die Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mitte“ Hellersdorf eG und die Wohnungsbaugenossenschaft “Bremer Höhe” eG.

Übernahme durch einen fairen Vermieter

Eine Übernahme durch einen fairen Vermieter hatten sich auch Johannes Nix und die anderen Bewohner des Kreuzberger Hauses Naunynstraße 89 gewünscht. Die 918 Euro Warmmiete, so Nix, könne er nur mit zwei Mitbewohnern aufbringen. Im Frühling 2020 war bekannt geworden, dass das Unternehmen Deutsche Wohnen 21 Gebäude in Berlin sowie zwei in Potsdam und Dresden bei einem Riesenpaket-Deal kaufen will. Kolportiert wurde ein Preis von 90 Millionen Euro. Student Nix (27) fürchtete massive Mietaufschläge und Verdrängung durch das Unternehmen, dessen Strategie beim Berliner Bündnis „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ sowie bei Bezirk und Land auf Widerstand stößt. Letztere verhinderten gemeinsam den Ankauf von 670 Wohnungen an der Friedrichshainer Karl-Marx-Allee und übernahmen sie Mitte 2019 in städtischen Bestand.

Im Juli aber atmete Johannes Nix auf: Die Deutsche Wohnen unterschrieb für sein und weitere der 23 Häuser Abwendungsvereinbarungen, wodurch die Mieter geschützt und die Umwandlung in Eigentumswohnungen verhindert werden sollten. Ein halbes Jahr später aber sind Nix und viele Hausbewohner nun wieder verunsichert. Richtig Schlimmes ist nicht passiert. Nur empfinden sie die ersten Signale der Eigentümer als Beginn ungewohnter Schikane mit harschem Umgangston. Einem Schreiben zufolge soll etwa aus den Treppenhäusern abgestelltes Mietereigentum entfernt werden, sonst würden sie auf Anwohnerkosten abtransportiert. „Spätere Regressansprüche können nicht anerkannt werden.“

„Wir haben keine Antwort bekommen“

Nix indes klagt, er sei aufgefordert worden, monatlich acht Euro mehr zu zahlen, wobei ihn nicht die Summe stört, sondern, dass er nicht weiß, wofür. Zwei weitere Parteien sollen 30 Euro mehr zahlen, sagt er. „Wir haben keine Antwort bekommen“, so Nix. „Du rufst wegen eines Anliegens an, und nichts passiert.“ Mitbewohner beklagen zudem etwa einen Heizungsausfall im 1956er-Gebäude.

Die Eltern von vier Kindern im Haus ärgert, dass sie im Hof ihr Spielplatzgerät abbauen müssen. „Ein Trampolin für 300 Euro hatten wir eigens wegen Corona besorgt, damit die Kinder große Spielplätze meiden können“, sagt Tobias Günther (31). Den ebenfalls von den Eltern angeschafften Sandkasten aber werde man nicht abbauen, sagt er trotzig. Alle zehn Parteien, nicht nur die Eltern, haben im November eine Unterschriftenliste an die Vermieter geschickt, mit der sie den Verbleib der Geräte fordern. Dennoch: „Dummerweise können die Vermieter mit uns Mietern machen, was sie wollen. Denn wir wollen im Kiez bleiben“, so Günther. Seine Partnerin Nicole Ziegler (29) sagt: „Ich möchte einfach nur meine Wohnung behalten.

Unbekannte liefen durch das Haus und machten Fotos

Die Bewohner der Krossener Straße 36 in Friedrichshain hatten im Sommer vor zwei Jahren Wind von einem Verkauf ihres Hauses bekommen. Unbekannte liefen durch das Haus, machten Fotos. „Die Postings unserer WhatsApp-Gruppe explodierten“, sagt Cindy Lautenbach (43). „Ich dachte: Jetzt geht alles den Bach runter.“ Mit Mann und zwei Kindern bewohnt sie eine drei-Zimmer-Wohnung mit 78 Quadratmetern. Mieten im Haus liegen zwischen vier und 8,50 Euro kalt pro Quadratmeter. „Da bekommt man existenzielle Angst“, so die Sozialpädagogin.

Ein Nachbar recherchierte im Dezember 2018 bei der zuständigen Senatsverwaltung. Dort hieß es, ein Programm zur Genossenschaftsförderung sei in Vorbereitung. Unter den damals 15 Parteien im Haus habe man schon früher einen Kauf diskutiert, sagt Lautenbach. Nun war sie im Mai 2019 unter den Gründern der Diese eG (eingetragene Genossenschaft).

Keine belastbaren Förderzusagen

Allerdings beging die Neugründung den Fehler, Kaufverträge für Häuser zu unterzeichnen, ohne belastbare Förderzusagen zu haben. In den folgenden Monaten, in denen die Pleite drohte und im Bezirksrathaus der Stuhl von Baustadtrat Florian Schmidt wackelte, fühlte sich Lautenbach „wie im Auge des Sturms“. Nachbarin Annika Sommer (37) sagt: „Das konnte man nur überstehen, indem man das Thema verdrängte.“

Im Dezember 2019 dann die Rettung. Unter viel Kritik bewilligten Land und landeseigene Investitionsbank Berlin (IBB) der Diese eG ein zinsgünstiges Darlehen von 22 Millionen Euro sowie Senatszuschüsse von insgesamt 1,46 Millionen Euro, die die Genossen nicht zurück zahlen müssen.

Mieterhöhung in Kauf genommen

Gut ein Jahr später ist Lautenbach überzeugt, dass der Gang in die Genossenschaft richtig war. „Wir entscheiden jetzt alles mit“, sagt sie. Pro Quadratmeter ihrer Wohnung zahlte sie 500 Euro für Genossenschaftsanteile. Lautenbach nahm dafür einen 20-jährigen Kredit auf. Nachbarin Annika Sommer steckte sämtliches Erspartes in die Anteile.

Dafür haben Genossen Rechte wie Eigentümer. Sie stellten um auf Ökostrom, setzten auf ein Reinigungsunternehmen, das auf Integration achtet, Menschen mit Behinderung beschäftigt. Auf das Dach kommen mittelfristig Solarpaneele, ebenso Begrünung. Dafür, nun Sicherheit und Mitspracherecht zu haben, nahmen sie eine Mieterhöhung in Kauf. Die monatliche Summe verraten sie nicht.

Wo Mieten und Bodenpreise maßlos steigen

Das Leben in der Genossenschaft, so Lautenbach, sei die passende Wohnform in einer Stadt, in der Mieten und Bodenpreise maßlos steigen. „Dieses Damoklesschwert üblichen Mietens, wo man bei teuren Sanierungen notfalls mit legalen Mitteln entmietet wird, schwebt jetzt nicht mehr über uns.“

Karin Kleibel, Presseagentin und Diese-Genossin aus der Schöneberger Gleditschstraße, fügt hinzu: „In Berlin geht gerade das soziale Gefüge kaputt.“ Bei allen Turbulenzen: Das Wohnen in der Genossenschaft sei für sie „alternativlos“, so die 60-Jährige.