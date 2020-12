BVV: Schwimmer sollen Entschädigung erhalten

Berlin. Das Plakat am Baustellenzaun ist vielversprechend: „Hier wird zur Zeit die Schwimmhalle Kreuzberg gebaut.“ Am Dienstag aber ruhte auf der Freifläche an der Gitschiner Straße sichtlich die Arbeit. Dabei wird dringend Ersatz gebraucht. Denn Anfang kommenden Jahres schließt das letzte der etablierten Bäder in Friedrichshain-Kreuzberg. Als Entschädigung will der Bezirk bei den Berliner Bäder Betrieben jetzt für seine Bürger vergünstigtes Baden in den Becken im restlichen Berlin durchsetzen.

Die Bezirksverordnetenversammlung hat das Bezirksamt in ihrer letzten Sitzung des Jahres beauftragt, sich gegenüber der Senatsverwaltung und den Berliner Bäderbetrieben dafür einzusetzen, dass mit der Schließung des Spreewaldbades Schwimmer aus Friedrichshain-Kreuzberg Kompensationen erhalten, wenn sie nun in anderen Bezirken schwimmen gehen. Der vom SPD-Verordneten Frank Vollmert initiierte Antrag schlägt etwa vor, dass sie nur den Sozialtarif zahlen müssen, das Guten-Morgen-Ticket länger nutzen können oder Sammelkarten mehr als vorgesehen einsetzen dürfen. Für Dauerkartenbesitzer, die nach der Schließung des Spreewaldbades keine langen Wege in andere Bezirke hinnehmen wollen oder dazu körperlich nicht in der Lage sind, soll erreicht werden, dass sie „unbürokratisch ihre Karten zurück geben können und anteilig die Kosten erstattet werden“.

Wenn gewünscht: Geld zurück

Bisher fehlt dem Bezirk bereits die Halle Holzmarktstraße. Eine zeitnahe Lösung für die Wiederbelebung des maroden Baerwaldbades ist nicht absehbar. Frank Vollmert meint, dass auch das neue Interimsbad nicht die Kapazitäten habe, um Schwimmzeiten von Schulen und Vereinen so hoch wie zuvor zu halten. Selbst wenn Randzeiten stärker genutzt werden oder das Bad einfach länger offen bliebe. Sie müssten sich ab 2021 also auf längere Anfahrten einstellen. Hier sei das Land in der Pflicht, für Ausgleich zu sorgen.

Der Kreuzberger Schul- und Sportstadtrat Andy Hehmke (SPD) geht angesichts der nur kleinen neuen Halle ebenfalls davon aus, dass sich der Bezirk auf „eine „Durststrecke“ einstellen müsse. Seit diesem Jahr wird für geplante 3,8 Millionen Euro auf dem Areal des Freibades an der Prinzenstraße ein provisorischer Bau errichtet. Das blaue, 25 Meter lange Becken mit schwarzen Markierungen für fünf Bahnen ist fertig. Geländer am Becken stecken noch in der Schutzverpackung, der Fußboden fehlt, ein Graben umgibt das schlichte weiße Gebäude, an das sich kleine Versorgungsgebäude beispielsweise für die Umkleide anschließen.

Abfertigung durch den Automaten

Laut Bäderbetrieben wird der Eingang an der Gitschiner Straße also unter der Hochbahn sein. Dort befinden sich derzeit eine Graffiti-bemalte Backsteinwand und ein Metalltor. Tickets und Eintritt werden durch Automaten geregelt. Eine Reaktion auf die Forderungen des Bezirks war am Dienstag bei den Bäderbetrieben nicht zu erhalten.

Drei Gruppen nutzen das Spreewaldbad. Vereine, Schüler, Freizeitschwimmer. Das Schulschwimmen sei laut Stadtrat Hehmke auch nach der Schließung des Spreewaldbades gesichert, koste aber zusätzliche Fahrtzeit. Für Vereine und andere Badende gelte es jetzt dafür zu sorgen, dass die Bäderbetriebe „möglichst die gleiche Schwimmversorgung“ garantierten. Sicher ist, dass im funktionellen neuen Bad der Wellness- und Familienaspekt des Spreewaldbades nicht ersetzt werden kann. Dort gibt es neben dem 25-Meter-Becken etwa auch Wellen-, Tauch- und Sprungbecken sowie Gastronomie.

Wie alle Bäder ist es derzeit geschlossen. Laut Plan der Bäderbetriebe soll die neue Halle zeitgleich zum Sanierungsstart des Spreewaldbades in Betrieb gehen. Die Nutzung ist auf fünf Jahre angelegt.