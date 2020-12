Neue Anlaufstelle für Süchtige gefordert

Berlin. Die Schließung oder Reduzierung einer Reihe von Angeboten für Drogensüchtige macht sich besonders in den Innenstadtbezirken bemerkbar. Aus der Fraktion der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung kommt jetzt der Ruf nach einer neuen Niederlassung zur Betreuung Süchtiger und Wohnungsloser. Als möglichen Ort nennt Verordnete Claudia Schulte den Bereich Südstern, Gneisenaustraße und Marheinekeplatz.

An diesem Stellen in Kreuzberg habe sich die Situation in den vergangenen Jahren erheblich verschärft. Besonders hinter der Markthalle am Marheinekeplatz kommen Abhängige und Wohnungslose täglich zusammen. Das führte zu erheblichen Beschwerden von Anwohnern und Restaurantbetreibern. Schulte beklagt die „zunehmende Verwahrlosung des Marheinekeplatzes und stark zunehmende Vermüllung und Verschmutzung auch der Straßen und Hauseingänge“.

Betreuung von Süchtigen und Wohnungslosen nach Vorbild in Mitte gefordert

Weil es in dem Bereich an niedrigschwelligen Angeboten fehle, solle der Bezirk nach Vorbild der „Kontaktstelle Leopoldplatz“ in Mitte einen neuen Anlaufpunkt schaffen. Die Drogenhilfe Fixpunkt e.V. eröffnete dort im März 2019 einen Bungalow mit Aufenthaltsräumen, sozialer Beratung, Waschplätzen und materieller Versorgung.

Die Realisierung in Friedrichshain-Kreuzberg wird jetzt im Sozialausschuss sowie im Ausschuss für Schule und Sport diskutiert.

