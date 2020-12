Schon zwölf Millionen Euro Spenden für neues Exilmuseum

Das Exilmuseum soll an der historischen Portalruine am Anhalter Bahnhof entstehen.

Privat finanzierter Neubau an der historischen Portalruine am Anhalter Bahnhof soll mehr als 40 Millionen Euro kosten.

Berlin. Für das Exilmuseum, das in den kommenden Jahren am Anhalter Bahnhof in Kreuzberg entstehen soll, sind bereits zwölf Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt worden. Das bestätigten die Initiatoren Bernd Schultz, Gründer des Auktionshauses Grisebach, die Schirmherrin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und der Gründungsdirektor Christoph Stölzl im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Das Projekt basiert ausschließlich auf bürgerschaftlicher Initiative. Schultz hatte durch den Verkauf von Grafiken aus seiner privaten Sammlung bereits sechs Millionen Euro eingebracht, sechs zusätzliche Millionen konnten inzwischen eingesammelt werden. Den Angaben zufolge soll der Rohbau des Gebäudes 27 Millionen Euro kosten, die Gesamtsumme für das Museum wird auf mehr als 40 Millionen Euro geschätzt.