Forderung: Bezirk soll Corona-Helfer überprüfen lassen

Berlin. Die Herausforderungen durch das Coronavirus stellen die Bezirksämter vor eine Flut neuer Aufgaben. Nur reicht dazu die Personalstärke der Vor-Krisen-Zeit nicht mehr aus. Friedrichshain-Kreuzberg zählt zu den Bezirken, die sich deshalb Hilfe von außen geholt haben.

Die SPD wirft dem Linken-Stadtrat Knut Mildner-Spindler jetzt allerdings vor, Scheinselbstständigkeit in Kauf zu nehmen. SPD-Bezirksverordnete Tessa Mollenhauer-Koch fordert, dass die Mitarbeiter bei der Rentenversicherung überprüft werden. Mildner-Spindler indes sieht darin eine versteckte Retourkutsche für die monatelange Ablehnung von Corona-Hilfe durch die Bundeswehr.

Im Gesundheitsamt waren Stand Ende Oktober 38 Honorarkräfte unter Vertrag. Sie arbeiten im Bereich Pandemiebewältigung, etwa bei der Kontaktnachverfolgung. Auf eine mündliche Anfrage Mollenhauer-Kochs antwortete Mildner-Spindler jetzt schriftlich, dass für die Kollegen keine Anfragen zur Statusfeststellung an die Rentenversicherung gestellt wurden. Dies sei nicht üblich. Die Honorarkräfte würden lediglich vor Vertragsabschluss auf ihre Selbstversicherungspflicht hingewiesen. In Honorarvertrag und Abrechnungsformularen stehe dies auch.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Gleiche Tätigkeiten wie festangestellte Mitarbeiter?

Mollenhauer-Koch bezweifelt, dass die Mitarbeiter wirklich selbstständig tätig und damit sozialversicherungsfrei sind. Vielmehr seien sie abhängig beschäftigt. Darauf wiesen Indikatoren hin: Sie seien etwa in die Abläufe des Gesundheitsamts eingegliedert, nutzten dessen Infrastruktur, übten gleiche Tätigkeiten wie fest angestellte Mitarbeiter aus.

Tessa Mollenhauer-Koch ist SPD-Bezirksverordnete.

Foto: Höck/SPD-Fraktion Friedrichshain-Kreuzberg

Mildner-Spindler reagiert säuerlich: „Frau Mollenhauer-Koch muss sich keine Sorgen machen über das Problembewusstsein bezüglich Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsbedingungen.“ Immerhin sei erst auf Betreiben der Linken im Bezirksamt die Stelle einer „Beauftragten für Gute Arbeit“ geschaffen worden.

Er hält den SPD-Vorwurf für eine Reaktion darauf, dass seine Partei und die Grünen im Mai den Einsatz von Bundeswehrsoldaten im Gesundheitsamt abgewiesen hatten. Das Bezirksamt hatte dann Honorarkräfte geholt und zudem 18 neue Stellen geschaffen.

Nachzahlungen fällig

Allerdings wird Mildner-Spindler im Januar alle Stellen der Honorarkräfte, die im Schnitt zehn bis zwölf Stunden wöchentlich arbeiteten, auslaufen lassen. Denn auch das Bezirksamt wolle sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, sagt er. Zwölf Mitarbeiter bekommen befristete Festverträge mit mehr Wochenstunden.

Der Vorwurf aus der SPD aber ist damit nicht aus der Welt. Ist ein vermeintlich Selbstständiger tatsächlich abhängig beschäftigt, also scheinselbstständig, können Nachzahlungen fällig werden. Haftend ist da der Arbeitgeber, also der Bezirk. Auf Anfrage Mollenhauer-Kochs erklärte Mildner-Spindler jedoch, dafür seien keine Vorkehrungen getroffen worden.

Also bringt sie in der nächsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch einen Antrag ein: Das Bezirksamt soll keine Honorarkräfte mehr einstellen und ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen.

Mehr Themen aus Friedrichshain-Kreuzberg:

Uferwand an der Spree völlig marode

Clan-Streit in Kreuzberg geht in die nächste Runde

Amazon lockt Forscher und Entwickler nach Berlin