Hubschrauber über Berlin - Rigaer Straße: Polizei vertreibt Obdachlosen

Polizisten während des Einsatzes an der Rigaer Straße.

Berlin. Unter massivem Protest von Anwohnern an der Rigaer Straße hat das Ordnungsamt mit Amtshilfe der Berliner Polizei am Donnerstagmorgen das Camp eines Obdachlosen unter dem Balkon eines Hauses an der Rigaer Straße geräumt. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Dieser kreiste über eine Stunde lang über dem Kiez.

Heute Morgen unterstützten Kolleg. des #A51 das @BA_Xhain in der Rigaer Str. bei der Entfernung einer Schlafstätte unter dem Balkon der Nr. 92. Aus dem Nachbarhaus wurde seit 6 Uhr dagegen protestiert, u.a. durch dauerhaftes Abspielen lauter Musik, Farbeier- & Pyrowürfen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 26, 2020

Anwohner des teilbesetzten Hauses an der Rigaer Straße 94 reagierten teilweise aggressiv auf die Räumung. Aus dem Nachbarhaus seien Feuerlöscher entleert worden, twitterte die Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr wurden Einsatzkräfte und Fahrzeuge getroffen. Es sollen zudem Farbeier auf die Polizisten geworfen worden sein. Auch Pyrotechnik kam zum Einsatz. Nachbarn spielten weiterhin während der Aktion laute Musik ab, was wiederum zu Klagen von anderen Anwohnern wegen Lärmbelästigung führte. Schon am Mittwochabend hatten Mitglieder der linksautonomen Szene laute Musik abgespielt und Widerstand gegen die Räumung angekündigt.

Der massive Einsatz gegen einen Obdachlosen sorgte nicht nur bei Anwohnern für scharfe Kritik. Auch die Berliner Obdachlosenhilfe verurteilte das Vorgehen. „Heute wurden zehntausende Euro Steuergelder dafür verwendet, einen obdachlosen Menschen in der #rigaer zu räumen… Mit dem Geld könnte man helfen, stattdessen wird bei 0 Grad und #Pandemie geräumt, Warum?“, heißt es auf Twitter.

Heute wurden zehntausende Euro Steuergelder dafür verwendet, einen obdachlosen Menschen in der #rigaer zu räumen. Über 100 PolizistInnen, Hubschrauber und @BSR_de.

Mit dem Geld könnte man helfen, stattdessen wird bei 0 Grad und #Pandemie geräumt

Warum? @BA_Xhain @ElkeBreitenbach pic.twitter.com/5CfAAOLDcI — Berliner Obdachlosenhilfe e.V. (@B_Obdachlosenhi) November 26, 2020