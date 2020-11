Corona: Bezirksverordnete tagen auf Sportplatz

Sie kamen mit Thermoskannen und in Winterausrüstung. Unter Flutlicht und auf Kunstrasen trafen sich am Mittwochabend 47 Lokalpolitiker. Die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg tagten am Mittwochabend auf dem Kreuzberger Sportplatz Lohmühleninsel an der Flatowhalle, um bei bestmöglichem Infektionsschutz an der frischen Luft über eine Pandemie-bedingte Korrektur ihrer Geschäftsordnung abzustimmen. In Zeiten von Corona, so der Beschlussvorschlag, solle zukünftig per Videokonferenz getagt werden.

Die Atmosphäre unter den üblicherweise leidenschaftlich diskutierenden und streitenden Lokalpolitikern war aufgeräumt. „Das wird keine Sitzung, sondern eine Stehung“, scherzte eine Verordnete vor Beginn. Die CDU-Fraktion posierte für ein Handyfoto. Deren Chef Timur Husein ließ sich sogar das Wort erteilen, um Pascal Striebel von den Grünen für die aufwändige Vorarbeit des nun vorliegenden Beschlussvorschlags zu danken. Das gab Applaus. Dann wurde abgestimmt. Dabei votierten zwei AfD-Verordnete mit Nein, zwei Mitglieder von Die Partei enthielten sich, der Rest stimmte mit Ja.

Politiker fit machen für die Videokonferenz

Damit können jetzt wieder sämtliche Bezirksverordnete bei den monatlichen Versammlungen anwesend sein. Bisher hatte die BVV auf Corona reagiert, indem die Anwesenheitszahl in unterschiedlichen Hallen und Sälen nach dem Pairing-Verfahren auf 31 reduziert wurde. In der neuen Tagungsform kann wieder über Vorlagen mit Außenwirkung, etwa Bebauungspläne, abgestimmt werden. Das allerdings schriftlich.

Grünen-Co-Fraktionschef Julian Schwarze hatte vor dem Votum gegenüber der Berliner Morgenpost erklärt, dort, wo Verordnete bislang nicht in der Lage waren, an Videokonferenzen teilzunehmen, müssten jetzt die Fraktionen ihre Mitglieder entsprechend ausstatten und gegebenenfalls in die Technik einführen. Nach Ende der Abstimmung verlief sich die Zusammenkunft unter dem Eindruck eisiger Temperaturen zügig. „Das war die kürzeste BVV, die ich je erlebt habe“, kommentierte Schwarze. Auf den Zeitpunkt einer ersten Versammlung unter neuen Bedingungen sollte sich dann der Ältestenrat einigen.