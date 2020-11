1,1 Millionen Euro für den Wrangelkiez

Verwahrloster Platz in SO 36 soll Grünanlage und einen Bach bekommen. Auf den Weg gebracht hat das Vorhaben Cansel Kiziltepe (SPD).

Berlin. Die Strecke ist für viele ein Angstraum. An wenigen Stellen im Bezirk ist Verwahrlosung so verdichtet zu erleben wie auf dem Durchweg von Cuvry- und Falckensteinstraße im Kreuzberger Wrangelkiez. Einen von Drogensüchtigen und Wohnungslosen frequentierten Spielplatz ließ die Bezirksverordnetenversammlung jetzt sperren. Nun soll im wahrsten Sinne des Wortes Leben in die düstere Passage kommen. Für 1,1 Millionen Euro entsteht dort ein Bachlauf mit Grünanlage.