Berlin: Bombe wird heute in Kreuzberg entschärft - das ist der Sperrkreis

Während Bauarbeiten in Berlin wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Samstag wird sie in Kreuzberg entschärft.

Einsatz Bombe wird in Kreuzberg entschärft - das ist der Sperrkreis

Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Berlin-Kreuzberg müssen Anwohner am Samstag für die Entschärfung sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen. Das betrifft etwa 7500 Menschen, teilte die Polizei der Berliner Morgenpost mit. Die Bombe wurde am Freitag bei Bauarbeiten auf einem Hof des Patentamts gefunden. Der große Komplex erstreckt sich zwischen der Gitschiner Straße und der Neuenburger Straße.

Ab 8 Uhr werde es einen Sperrkreis jeweils 300 Meter um den Fundort geben, so die Polizei. Anwohner werden dann, wie bei solchen Evakuierungen üblich, von Polizisten aus dem Haus geklingelt. Um die Unterbringung während der Entschärfung soll sich auch der Bezirk kümmern.

Bereits um kurz nach 8 Uhr verließen erste Anwohner ihre Häuser. Die Evakuierung habe jedoch noch nicht begonnen, sagte ein Polizist vor Ort. „Wahrscheinlich haben die Anwohner aus den Medien erfahren, dass sie ihre Häuser verlassen müssen“, sagte er. Die Polizei ist mit neun Fahrzeugen im Einsatz, die zu Anfang an der Alten Jakobstraße parken.

Einsatzwagen der Polizei an der Jakobstraße.

Foto: Lea Verstl

Corona-infizierte Bewohner des Flüchtlingsheims werden in Unterkunft gefahren

Auch zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind im Einsatz. Die Sanitäter haben die Aufgabe, die Corona-infizierten Bewohner des Flüchtlingsheims an der Alten Jakobstraße in ihrem Fahrzeug in ein anderes Flüchtlingsheim zu fahren. „Wir wollen nicht, dass die Infizierten draußen frei herumlaufen“, sagt ein Sanitäter. Wohin genau die Infizierten während der Entschärfung untergebracht werden sollen, dürfe er nicht sagen - „aus Datenschutzgründen.“ Für den Transport von COVID-Infizierten, die nicht im Flüchtlingsheim wohnen, seien er und seine Kollegen nicht zuständig.

Verkehrseinschränkungen wegen Bomben-Entschärfung in Kreuzberg

Ab acht Uhr kommt es zu Verkehrseinschränkungen in dem Bereich. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Samstag per Twitter mitteilte, sollte der Bereich um die Gitschiner Straße, das Waterloo-Ufer, die Lindenstraße, die Zossener Brücke, die Alte Jakobstraße und die Alexandrinenstraße weiträumig umfahren werden.