Berlin Kreuzberg: Umbau des Bergmannkiezes soll noch im Herbst beginnen

Erste Details des achtjährigen Projekts: So könnte die Bergmannstraße in vier bis fünf Jahren aussehen.

Berlin. Das Bezirksamt will noch in diesem Herbst mit der Umgestaltung des Kreuzberger Bergmannkiezes beginnen. An allen Einfahrten zum Wohnviertel sollen Schilder aufgestellt werden. Aufschrift: „Durchfahrt verboten“ sowie „Anlieger frei“. Zuvor muss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) den im September präsentierten Plänen des Bezirksamts zustimmen. Das wird bei der kommenden Sitzung am 25. November erwartet.