Trotz Umwandlung der Körtestraße in Berlin-Kreuzberg lief der Pkw- und Lkw-Verkehr weiter. Jetzt handelt das Bezirksamt.

Verkehr Körtestraße in Kreuzberg bekommt versenkbare Poller

Es hat nicht funktioniert, also müssen überzeugendere Methoden her. An der Kreuzberger Körtestraße werden versenkbare Poller eingebaut. Wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mitteilt, findet jetzt die Ausschreibung statt. Es wird ein Pilotprojekt. Denn obwohl im Bezirk etwa im Wrangel- und Samariterkiez Poller aufgestellt wurden, ist der Einsatz einer versenkbaren Variante neu. Dabei wurde stets auf die erheblichen Mehrkosten von elektronisch zu steuernden Sperren verwiesen.

Die Körtestraße wurde im Juli zur Fahrradstraße umgewandelt und auf der Höhe Freiligrathstraße verengt. Übrig blieben rot markierte Wege, die für Radfahrer bequem passierbar sind – aber mit etwas Mühe auch für Pkw und sogar Lastwagen. Sinn der Einrichtung der Fahrradstraße war unter anderem, dass die Strecke nicht mehr von Kraftfahrzeugen zur Durchfahrt von Südstern zu Urbanstraße genutzt werden kann.

Blumenkübel und Gitter halfen als Sperren nicht

Als Reaktion stellte das Straßen- und Grünflächenamt als Sperren Blumenkübel auf, und als das nicht half: Gitter. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) bezog an einem Abend sogar selbst Posten an der Verengung und stritt mit uneinsichtigen Autofahrern. Alles umsonst. Ende August kündigte sie an: „Sollte keine Besserung hinsichtlich der Gefährdung durch illegal durchfahrende Pkw und überhöhte Geschwindigkeiten eintreten, wird die bestehende Verengung mittels der Installation von Stahlpollern zu einer Komplettsperre für private Pkw weiterentwickelt.“ Die Ankündigung wird nun wahr.

In einer Fahrrad-Vorrangstraße sind 30 Stundenkilometer erlaubt, die Durchfahrt für Nicht-Anlieger ist verboten. Autofahrer dürfen nicht drängeln und müssen beim Überholen einen Seitenabstand von 1,50 Meter einhalten. An den Einfahrten der Körtestraße ist die Strecke mit Schildern sowie Markierungen als Fahrradstraße ausgewiesen. Hinzu kamen Ende August auf der Höhe Freiligrathstraße Durchfahrt-verboten-Schilder. Hindurch dürfen nur noch Einsatz- und Reinigungsdienste.