Mehringplatz in Kreuzberg: Landeseigene Howoge übernimmt Wohnanlage

Berlin. Hinter den Kulissen wurde schon lange verhandelt, nun ist der Kauf perfekt: Die zum Teil unter Denkmalschutz stehende, zugleich aber verwahrloste Wohnanlage am Mehringplatz in Kreuzberg wird von der landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge übernommen. Wie die Howoge am Montag mitteilte, hat das Unternehmen die 372 Wohnungen, 26 Gewerbeeinheiten und dazugehörige Stellplätze im Sozialen Erhaltungsgebiet Kreuzberg Nord erworben. Die Gebäude am Mehringplatz 12-14, Friedrichstraße 246 und Wilhelmstraße 2-6 wurden von einer Luxemburger Objektgesellschaft, die durch Optimum Asset Management S.A. gemanagt wird, im Rahmen eines Bieterverfahren angeboten.

Mehringplatz : Mieter klagen über Rattenbefall und Schimmel

Was die Howoge für das Wohnensemble aus den 1970er Jahren zahlen musste, teilte das kommunale Unternehmen nicht mit: Über den Kaufpreis hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Mitteilung. Der Nutzen-Lasten-Wechsel und damit die Übernahme der Verwaltung des Bestandes durch die Howoge wird voraussichtlich frühestens zum 1. Januar 2021 erfolgen. Für die Mieter ist das eine gute Nachricht: Sie hatten immer wieder auf Rattenbefall, Schimmel in den Ecken, Junkies im Hausflur und unbewohnbare Zimmer nach Wasserschäden hingewiesen und sich dafür stark gemacht, dass das Haus in landeseigenen Besitz kommt..

„Instandsetzungsbedarf ist eingepreist“

„Die Howoge hat sich bewusst an dem Bieterverfahren für dieses im Milieuschutzgebiet liegende Portfolio beteiligt. Anders als in einem zu erwartenden Vorkaufrechtsverfahren bietet der gezielte Ankauf die Möglichkeit, in sorgfältigen Analysen alle wirtschaftlichen und technischen Chancen und Risiken zu prüfen und abzuwägen“, so Howoge-Geschäftsführer Ulrich Schiller. „So konnten wir den notwendigen Instandsetzungsbedarf bereits in unsere Wirtschaftlichkeitsberechnung einpreisen. Wir prüfen auch weiterhin kontinuierlich den Ankauf von Portfolios in ganz Berlin, insbesondere auch im Zuge von Rekommunalisierungen.“