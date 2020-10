Anhänger der „Liebig34“ demonstrieren in Friedrichshain

Unter dem Motto „United we fight“ wollen am Sonnabendabend Anhänger des linksextremistischen Hausprojekts „Liebig34“ in Friedrichshain demonstrieren. Start ist um 19 Uhr am Helsingforser Platz unweit des S-Bahnhofs Warschauer Straße. Von dort soll es knapp fünf Kilometer über die Revaler-, Simon-Dach-, Mainzer- und Scharnweberstraße gehen. Anschließend wollen die Demonstranten über die Frankfurter Allee und schließlich durch die Rigaer- und Liebigstraße ziehen. Zum Abschluss geht es dann über die Richard-Ermisch-Straße zum S-Bahnhof Storkower Straße, wo der Protestzug gegen Mitternacht enden soll.

Laut eines Polizeisprechers ist die Demonstration mit 500 Teilnehmenden angemeldet worden. Das linksextremistische Hausprojekt „Liebig34“ an der Liebigstraße wurde nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Besetzern und dem Hauseigentümer am 9. Oktober von der Polizei geräumt. Auch danach kam im Umfeld des Gebäudes immer wieder zu Auseinandersetzungen. So brannte am Abend des 21. Oktober über Stunden Sperrmüll vor dem Haus. Wenige Meter weiter befindet sich das ebenfalls von Linksextremisten bewohnte Haus „Rigaer94“.