Coronaregeln: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren

Streifen waren in der Nacht zu Sonnabend in der Simon-Dach-Straße und im Club Wilde Renate unterwegs.

Berlin. Im Rahmen eines Verbundeinsatzes haben Polizei und Ordnungsamtmitarbeiter in der Nacht zu Sonnabend die Simon-Dach-Straße und einen Club an der Elsenbrücke in Friedrichshain überprüft. Dabei zeigte sich, dass die Gastronomen der beliebten Ausgehstraße kurz vor Start des November-Lockdowns am Montag die geltenden Hygieneregeln weitgehend einhalten. Eine Beanstandung gab es lediglich bei einer Bar. Dort lag das vorgeschriebene Hygienekonzept nicht in der vorgeschriebenen Form vor. Da es allerdings als Aushang im Lokalbereich zu erkennen war, gab es außer einer mündlichen Zurechtweisung durch das Ordnungsamt keine weiteren Folgen für die Betreiber.

Folgenreicher war dagegen der anschließende Einsatz im Club „Wilde Renate“ an der Straße Alt-Stralau 70. Dort stand eine Halloween-Ausstellung auf dem Programm. Dabei gehen Besucher auf eine etwa einstündige unterhaltsame Tour durch mehrere Stockwerke und erleben in den Räumen 40 Performances von schaurigen Szenen.

Korrekter Brandschutz fraglich

Polizei und Ordnungsamt hatten zunächst den Verdacht, dass Abstandregelungen bei der Tour nicht eingehalten waren. Der Betrieb wurde zur Prüfung für zwei Stunden ausgesetzt. Die Polizei hatte darüber hinaus den Verdacht, dass gegen Brandschutzbestimmungen verstoßen wurde. Am Ende konnten die Veranstalter verdeutlichen, dass bei der Tour Abstände allein dadurch schon eingehalten wurden, dass nur je zwei Menschen aus zwei Haushalten lediglich alle fünf Minuten eingelassen wurden. Zur Klärung der Brandschutzes wurden Fotografien gemacht, die die Bauaufsicht des Bezirks jetzt überprüft.