Die East Side Mall ist im Corona-Modus

Zum zweiten Geburtstag ihres Einkaufszentrums an diesem Wochenende wünscht sich Viola Krecker einfach mal ein ganz normales Geschäftsjahr. Doch die East Side Mall an der Warschauer Straße in Friedrichshain steht seit Eröffnung 2018 unter Druck von außen. Kaum gehen jetzt die Umsatzzahlen nach einem Einbruch um 70 Prozent wieder nach oben, muss Center Managerin Krecker Haus und Händler für den November-Lockdown rüsten.

Rund ein Fünftel der Unternehmen im dreistöckigen Haus verdienen mit frisch zubereiteten Speisen ihr Geld. Als es lief in der Mall, verstand sich der Food Court als Kiez-Kantine: Versorgungsmöglichkeit für 20.000 Büro-Angestellte im Radius von zwei Kilometern, von Universal Music bis Zalando. „„Unter den neuen Regeln müssen wir nun im Foodcourt die Stühle und Tische forträumen, Essen gibt es nur noch To-Go“, sagt Krecker. Dabei sind die Gastronomen unter den gut 100 Geschäften bereits schwer getroffen von der Krise: Ihre Stammkunden arbeiten seit Monaten im Home Office. Und dem ganzen Haus fehlt Laufpublikum, das wegen der fehlender Eisbären-Spiele und Pop-Shows in Mercedes-Benz Arena und Verti Music Hall des Entertainment-Viertels nebenan fortbleibt.

Behördenposse

Beim Lockdown im Frühjahr, als nur noch 13 Läden der Notversorgung offen bleiben konnten, sank die Besucherzahl auf 25 Prozent, der Umsatz auf 30 Prozent der Vor-Corona-Werte. Wobei: „Diese Mall hatte in den zwei Jahren ihres Bestehens nur vier wirklich goldene Monate“, sagt der Vermietungsmanager des Hauses, Johann Janiel, sagt der Vermietungsmanager des Hauses, Johann Janiel.

Denn im ersten Jahr nach Öffnung war der Zugang gegenüber den Bahnausgängen aus Sicherheitsbedenken der Ämter gesperrt: Eine Behördenposse, die stadtweit für Kopfschütteln sorgte. Bald wechselte der Eigentümer der Mall und Viola Krecker ersetzte ihren Vorgänger. Erst mit Öffnung des Zugangs am 31. Oktober 2019 strömten die Besucher wie erhofft. Janiels goldene Monate begannen. „Dann nach dem Februar: Corona“, sagt er.

Drei Privatinsolvenzen

Unter dem Strich stehen jetzt drei Privatinsolvenzen von Läden des Einkaufszentrums. Bundesweit ging zudem Restaurant-Kette Vapiano pleite. Ein Biomarkt und ein weiteres Geschäft schlossen, um Personal und Wareneinsatz zu sparen, zahlen aber weiter Miete. Ein Viertel der Läden reduzierte die Öffnungszeiten.

„Andererseits war die Mall bis zum Lockdown nie richtig im Bezirk angekommen“, sagt Krecker. „Das änderte sich in der Schließzeit, als die verbliebenen Geschäfte hier die Versorgung mit allem Wichtigen boten und die Kunden im Kiez anzogen.“ Auch die Weitläufigkeit und der stete Putzservice mit 15 Mitarbeiterinnen wurde zum Standortvorteil der Mall. Kleine Geschäfte dort fürchten aber jetzt den November-Lockdown, weil dann nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Fläche in die Läden darf.

Hoffnung auf 10.000 neue Kunden

Linderung böten zusätzliche verkaufsoffene Sonntage sagt Krecker. Am liebsten an allen vier Wochenenden vor Weihnachten. „Wo jetzt wieder weniger Kunden in den Läden sein dürfen, würde dies im Dezember das Feiertagsgeschäft entzerren“, sagt die Center Managerin.Zwei sind derzeit angesetzt, am 6. und 20. Dezember.

Was unter düsteren Vorzeichen ein Gros der Händler davon abhalte, dichtzumachen, sei die „gute Prognose“ der East Side Mall, sagt Vermietungsmanager Janiel. Die liefere die bauliche und damit wirtschaftliche Entwicklung rund um das Einkaufszentrum. In der Mall spekuliert man auf 2500 Mitarbeiter, die ab 2021/2020 im 97-Meter-Hochhaus „Stream“ arbeiten. Und bis 2023 ist eine Tür weiter Edge East Side Berlin fertig, der sogenannte Amazon-Tower mit 6500 Mitarbeitern. „Die Perspektive von 10.000 weiteren Arbeitnehmern, also Kunden, in der Nachbarschaft halten viele Geschäftstreibende der Mall bei der Stange“, sagt Janiel.“

Ampeln für die Kunden

Eine kleine Zugabe könnte der verbesserte Zugang zur Mall werden. Die Investoren von Edge East Side Berlin wollen zur Kreuzung der Warschauer Straße, unmittelbar vor S- und U-Bahnausgängen zwei Ampeln installieren, die den Verkehr bei „Rot“ auf breitem Steifen zu Gunsten der Fußgänger sperrt. Davon würde auch ihr Einkaufszentrum profitieren, sagt Krecker.

Doch zunächst feiert sie in der Mall an diesem Wochenende zweiten Geburtstag. Junge Besucher können im Livestudio von Sender JAM FM vorbeischauen, in Fotoboxen aufwändige Selfies machen. Für Ältere gibt es kleine Präsente und Prosecco. „Willkommenskultur auf Abstand“, sagt Krecker. „Das ist schwer zu vereinen.“ So trägt sie vor dem Einstieg in den November-Lockdown die Hoffnung auf ein „ganz normales Jahr“. Sie wünsche es sich und ihren Händlern, sagt Krecker.