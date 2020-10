Verkehr in Berlin: Platz der Vereinten Nationen ab 19. Oktober gesperrt

Am Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain wird die Fahrbahn erneuert. Es könnte zu Staus kommen.

Berlin. Der Platz der Vereinten Nationen ist ab nächstem Montag für Autos gesperrt. Innerhalb von drei Wochen soll auf der stark befahrenen Kreuzung in Friedrichshain eine neue Fahrbahn entstehen. Voraussichtlich vom Morgen des 19. Oktober bis zum Abend des 7. November wird die abgenutzte und sanierungsbedürftige Fahrbahndecke des Verkehrsknotenpunkts am Volkspark Friedrichshain durch eine lärmmindernde Asphaltdeckschicht erneuert. Dadurch soll der Verkehr zum Schutze der Anwohner in Zukunft weniger hörbar sein. Ohnehin ist die grundhafte Erneuerung der südlichen Fahrbahn und Sanierung der nördlichen Fahrbahn aufgrund des Verschleißes und der aktuellen Schäden zwingend notwendig.