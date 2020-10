Live: Liebigstraße 34 in Friedrichshain - Räumung abgeschlossen

Am Freitag soll das Wohnprojekt Liebig 34 in Berlin-Friedrichshain geräumt werden. Die linke Szene hat zu massiver Gegenwehr aufgerufen, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Freitag ist das Haus an der Liebigstraße 34 geräumt worden, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die News im Liveblog.

Die Berliner Polizei hat das Wohnprojekt Liebig34 in Berlin-Friedrichshain geräumt.

Polizisten verschafften sich Zugang zu dem Haus führten nach und nach Bewohnerinnen heraus.

Die Berliner Polizei ist mit 1500 Beamten im Einsatz. Vor dem Haus kommt es Demonstrationen.

Polizisten und Demonstranten liefern sich teils heftige Rangeleien, laut Polizei verläuft der Einsatz bislang allerdings "weitgehend störungsfrei".

Bereits im Vorfeld hat es mehrere Aktionen in Berlin gegeben, die mit der Räumung in Zusammenhang stehen könnten.

Liebigstraße 34 - die Räumung in Bildern





Demonstranten stehen in einer Kette zusammen und protestieren gegen die Räumung des Hauses an der Liebigstraße. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Polizisten versuchen, die Demonstranten zurückzuhalten. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

An einem Haus hängt ein Plakat mit der Aufschrift „L34 bleibt!“ Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Demonstranten stehen den Polizisten gegenüber. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



Ein Demonstrant hinter zwei Beamten. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Am 9. Oktober 2020 wird das besetzte Haus in der Liebigstr. 34 in Berlin Friedrichshain geräumt. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Am 9. Oktober 2020 wird das besetzte Haus in der Liebigstr. 34 in Berlin Friedrichshain geräumt. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services Foto: Klar / FUNKE Foto Services







11.27 Uhr: Gebäude gesichert - 57 Personen herausgeführt

Die Polizei teilte um 11.27 Uhr auf Twitter mit, dass das Gebäude an der Liebigstraße 34 gesichert ist. "Bis 11 Uhr wurden 57 Personen im Haus angetroffen und herausgeführt", so die Behörde. Ein Bausachverständiger begutachte nun die einzelnen Räume. Im Anschluss bereitet die Polizei die Übergabe an den Gerichtsvollzieher vor.

Wir haben das Gebäude in der Liebigstraße 34 gesichert. Bis 11 Uhr wurden 57 Personen im Haus angetroffen und herausgeführt. Ein Bausachverständiger begutachtet aktuell die einzelnen Räume. Im Anschluss bereiten wir die Übergabe an den Gerichtsvollzieher vor.#b0910 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 9, 2020

11 Uhr: Noch viele Demonstranten an der Liebigstraße

In der Liebigstraße immer noch schätzungsweise 250 Menschen und Live-Musik. BFE-Einheiten links und rechts. #Liebig34 @morgenpost pic.twitter.com/wZVMmq625w — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) October 9, 2020

10.50 Uhr: Zwei weitere Bewohnerinnen aus dem Haus gebracht

Die Räumung des Hauses an der Liebigstraße dauert noch an. Es wurden zwei weitere Bewohnerinnen von der Polizei ins Freie geführt.

10.07 Uhr: Mehr als 20 Bewohnerinnen herausgeführt

Aus dem Haus an der Liebigstraße werden immer noch Bewohnerinnen herausgeführt. In der Summe schon mehr als 20. In der Luft kreist immer noch der Hubschrauber. Der innenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schrader, sagte der Berliner Morgenpost, dass man den Polizeieinsatz in Zeiten von steigenden Infektionszahlen auch hätte verschieben können.

9.35 Uhr: 17 Bewohner bislang herausgebracht

Bislang wurden 17 Bewohner aus dem Haus an der Liebigstraße 34 herausgebracht. Laut Polizei werden sie überprüft, aber nicht festgenommen. Es sei noch unklar, ob Ermittlungen etwa wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet werden.

Es kam zu teils heftigen Rangeleien zwischen Polizisten und schwarz vermummten Demonstranten vor dem Gebäude. Die Polizei sprach von etwa 1500 Protestierenden. Es herrsche eine sehr emotionalisierte Stimmung, vereinzelt seien Flaschen auf Beamte geworfen worden. Ein Sprecher sagte dennoch, der Protest verlaufe weitgehend störungsfrei.

9.17 Uhr: Nur vereinzelt Widerstand von Besetzern

Die Polizei begeht immer noch das Gebäude an der Liebigstraße 34. "Bisher haben wir mehrere Personen in der Liebigstraße 34 angetroffen und herausgeführt. Nur vereinzelt kam es dabei zu Widerstand gegen unsere Kollegen", twitterte die Polizei. "Wer sich widersetzte kann erst nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wieder gehen."

8.54 Uhr: Demo für den Abend im Monbijoupark angekündigt

Die Räumung und der Protest verlaufen bislang friedlicher als erwartet. Im Umfeld kommt es immer wieder zu Bränden. Mit Sorge blickt die Polizei aber auf die kommenden Nächte. So wurde etwa für den Abend eine Demonstration im Monbijoupark angekündigt.

8.34 Uhr: Viele Hindernisse im Haus erschweren Arbeit der Polizei

Laut Polizeisprecher Thilo Cablitz sind mehrere Polizeikräfte im Haus. Im Gebäude gebe es viele Hindernisse wie Stahltüren oder Holzverschläge, die das Vordringen erschweren. Metall sei aufgeflext, ausgelegte Balken seien weggeräumt worden. Auch Mauerreste und Beton seien aufgetürmt worden. Zudem seien Feuerlöscher vorgefunden worden, die zumindest den Eindruck erweckt hätten, es handle sich um Brand- und Sprengvorrichtungen, so der Sprecher. Spezialisten der Polizei hätten sie aber schnell als ungefährlich eingestuft.

Die Bewohnerinnen werden aus dem Haus gebracht.

Foto: Peise

Man habe schon mehrere Bewohner aus dem Haus herausgeholt, gehe aber davon aus, dass sich weitere darin befinden. Bislang wurden fünf Bewohner herausgebracht. Sie wurden durch ein aufgebrochenes Fenster im ersten Stock über eine Leiter ins Freie geführt. Ein Bewohner wollte das Haus nicht freiwillig verlassen und musste von zwei Polizisten herausgetragen werden.

8.32 Uhr: Fenster eines Pkw eingeschlagen

Die Fenster eines geparkten Pkw wurden beschädigt.

Foto: Christian Schlippes

An mindestens sieben Autos, die an der Gryphiusstraße abgestellt wurden, sind von Unbekannten die Scheiben eingeschlagen worden.

8.19 Uhr: Polizei begeht die Etagen

Die Polizei begeht in dem Gebäude nun jede Etage, informierte die Behörde auf Twitter. "Angetroffene Personen werden überprüft, identifiziert und herausgeführt", hieß es weiter.

8.18 Uhr: Canan Bayram (Grüne) vor Ort

Neben Hakan Tas ist auch Canan Bayram (Grüne) vor Ort. Sie gilt als eine der größten Unterstützerinnen der Liebigstraße.

8 Uhr: Erste Bewohner verlassen das Haus

Über eine Leiter verlassen Personen das Haus.

Foto: Peise

Nachdem sich die Polizei Zutritt zum Haus verschafft hat, verlassen die ersten Bewohner über eine Leiter das Gebäude.

Über eine Leiter gelangen die Bewohner aus dem Haus.

Foto: Peise

7.58 Uhr: Polizei - Räumung verläuft ruhiger als erwartet

Laut Polizei verläuft die Räumung des Hauses an der Liebigstraße bislang ruhiger als erwartet. Vereinzelt gibt es Brände und Flaschenwürfe und Freiheitsbeschränkungen. Außerdem finden zwei angemeldete Kundgebungen in der Liebigstraße und in der Rigaer Straße statt.

In der Liebigstraße wurde ein Feuer entfacht.

Foto: Alexander Dinger

7.42 Uhr: Polizei verschafft sich durch Fenster Zutritt in das Haus

Polizisten dringen durch das Fenster ins Haus ein.

Foto: Peise

Einsatzkräfte öffneten mit Brecheisen und Kettensäge den verbarrikadierten Eingang. Parallel dazu drangen Beamte auf einem Gerüst und mit Trennschleifern über ein Fenster im ersten Stock in das Innere vor. Dort stießen sie offenbar auf weitere Hindernisse. Durch das Fenster wurden Bretter und Bohlen herausgebracht. Die Polizei ging davon aus, dass noch Bewohner im Haus sind. Es kam zu teils heftigen Rangeleien zwischen Polizisten und schwarz vermummten Demonstranten. Es flogen Flaschen.

7.40 Uhr: Fahrradkolonne mit 30 Liebig-Unterstützern

Eine kleine Fahrradkolonne von circa 30 Liebig-Unterstützern fährt durch den Friedrichshainer Südkiez. Sie rufen: "Anticapitalista" und "Eure Kinder werden so wie wir".

7.32 Uhr: Hakan Taş (Linke) ist vor Ort

Vor Ort sind jetzt auch erste Parlamentarier eingetroffen. Gerade ist Hakan Taş (Linke) an die Absperrung gekommen. Auch der Anwalt der Liebigstraße, Moritz Heusinger, ist da. Er erhebt schwere Vorwürfe. Der Berliner Morgenpost sagte er, dass der Gerichtsvollzieher es abgelehnt habe, mit ihm zu sprechen. Er komme nicht an das Haus heran und könne nicht mit seinen Mandanten sprechen. So könne er auch nicht deeskalierend einwirken. Er wisse nicht, wie viele im Haus seien.

7.15 Uhr: Polizei will nun in das Haus kommen

Die Polizei versucht über ein Gerüst, ins Gebäude zu kommen.

Foto: Peise

Die Hausbesetzer haben auf die letzte Aufforderung des Gerichtsvollziehers nicht reagiert und räumen das Gebäude nicht freiwillig. Die Polizei versucht nun, sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Mehrere Beamte untersuchten die verbarrikadierte Tür und versuchten mit Brecheisen in das Innere zu kommen. Weitere Polizisten wollen über ein aufgebautes Gerüst in das Haus eindringen. Der Strom wurde bereits abgestellt.

7.10 Uhr: Polizeipräsidentin Slowik - Mit 1500 Kräften im Einsatz

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat den bisherigen Verlauf des Einsatzes an der Liebigstraße als gut bezeichnet. Es habe im Vorfeld der Räumung einzelne gewaltsame Aktionen und brennende Fahrzeuge gegeben, so Slowik im RBB-Inforadio. 1500 Beamte seien im Einsatz. "Bei der Symbolträchtigkeit dieses Objektes rechnen wir mit einer deutlichen Gewaltbereitschaft, der wir mit starker Präsenz begegen wollen", so Slowik. Ob das Feuer im S-Bahnhof Tiergarten in der Nacht im Kontext der Räumung zu sehen sei, konnte sie weder bestätigen noch ausschließen.

7 Uhr: Gerichtsvollzieher fordert Bewohner zum Verlassen des Hauses auf

Der Gerichtsvollzieher ist vor dem Haus an der Liebigstraße. Er werde nun letztmals dazu auffordern, das widerrechtlich besetzte Gebäude freiwillig zu verlassen, teilte die Polizei mit. Kommen die Personen der Aufforderung nicht nach, wird der Gerichtsvollzieher die Polizei um Amtshilfe bei der Räumung des Gebäudes bitten.

6.45 Uhr: Polizei baut mobiles Gerüst auf

Die Polizei baut ein mobiles Gerüst auf, um in Kürze ins Haus zu gelangen. Es kam zu weiteren Festnahmen in der Rigaer Straße.

Die Polizei baut ein mobiles Gerüst auf.

Foto: Peise

6.29 Uhr: Mehrere Brände in der Stadt - auch am S-Bahnhof Tiergarten

Die Polizei gab am Morgen eine Bilanz über inzwischen gelöschte bzw. noch brennende Gegenstände im Stadtgebiet: mehrere Autoreifen, Müllcontainer, mehrere Autos und ein Abfertigungsgebäude (S-Bhf Tiergarten). Nach dem Brand im S-Bahnhof wurde die zwischenzeitliche Unterbrechung des Zugverkehrs wieder aufgehoben und der Feuerwehreinsatz beendet. Die Linien S3, S5, S7 und S9 fahren nach Angaben der Bahn wieder durch allerdings ohne Halt im S-Bahnhof Tiergarten in Richtung Zoologischer Garten. Gegen vier Uhr war die Feuerwehr laut eigenen Angaben verständigt worden. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

6.24 Uhr: Personen versuchen, Gegenstände auf Fahrbahn zu bringen

Personen haben versucht, an der Petersburger Straße / Frankfurter Allee Gegenstände auf die Fahrbahn zu bringen. "Zwei Personen wurden von unseren Kollegen dabei ertappt", teilte die Polizei auf Twitter mit.

6.15 Uhr: Demonstranten werfen Flaschen auf Polizisten

An der Liebigstraße fliegen Flaschen auf die Polizisten.

Foto: Alexander Dinger

An der Liebigstraße werfen die Demonstranten mit Flaschen auf die Einsatzkräfte. Es kommt zu Festnahmen. Unteressen ist ein Bagger der Polizei vorgefahren. Der hat vorne eine Art Ramme.

Ein Bagger der Polizei fährt an der Liebigstraße vor.

Foto: Alexander Dinger

5.42 Uhr: Räumpanzer fährt vor Liebig 34 vor

Der Räumpanzer fährt vor dem Haus an der Liebigstraße 34 vor.

Foto: Peise

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Demonstranten stehen hinter Absperrungen etwa 50 Meter von dem Haus entfernt. Am Morgen fuhren ein Bagger sowie ein Räumfahrzeug auf. Die Kreuzung ist mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Auf Hausdächern waren Polizisten postiert. Aus umliegenden Häusern schallten Musik und lautes Geklapper mit Töpfen.

5.35 Uhr: Flaschenwurf auf die Polizei

Die Polizei teilte am Morgen auf Twitter mit, dass vor dem Haus an der Liebigstraße 34 vereinzelt Gegenstände auf die Fahrbahn gebracht worden sind. "Auch Feuerwerk wurde abgebrannt und ein erster Flaschenwurf erfolgte auf unsere Kollegen", so die Polizei.

5.32 Uhr: Demonstranten skandieren „Ganz Berlin hasst die Polizei“

Demonstranten haben sich in den Seitenstraße versammelt.

Foto: Alexander Dinger

Vor der Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ versammelten sich hunderte Demonstranten davor. Die meist jungen, überwiegend schwarz gekleideten Leute skandierten am frühen Freitagmorgen laute Sprechchöre wie „Häuser denen, die drin wohnen“ oder „Ganz Berlin hasst die Polizei“.

5.17 Uhr: Demonstranten an der Rigaer Straße - Vereinzelt Festnahmen

Zwei Stunden vor der Räumung des Hauses an der Liebigstraße 34 waren bereits viele Demonstranten an der Rigaer Straße vor Ort. Es gab auch erste Festnahmen.

Demonstranten sammeln sich an der Rigaer Straße.

Foto: Peise

5.14 Uhr: Polizei nimmt mutmaßliche Brandstifter fest

Polizei nimmt einen mutmaßlichen Brandstifter fest.

Foto: BM

Nachdem es an mehreren Stellen in Friedrichshain in der Nacht gebrannt hat, ist es der Berliner Polizei gelungen, drei mutmaßliche Brandstifter festzunehmen. Nach ersten Angaben wird ihnen mindestens der Brand in der Markgrafenstraße zugerechnet. Die Beamten durchsuchten die jungen Männer und fanden Grillanzünder und Brandbeschleuniger. Nach ersten Angaben waren die Beamten einem Zeugenhinweis nachgegangen. An der Ehrenbergatraße Ecke Rotherstraße wurden die Männer dann festgenommen.

4.18 Uhr: Tag der Räumung startet laut Polizei ruhig

Der Tag der Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ in Berlin, das eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in der Hauptstadt ist, hat nach Angaben der Polizei verhältnismäßig ruhig begonnen. Es gebe stadtweit kleinere Brände, etwa Mülltonnen, aber keine gewalttätigen Aktionen und keine Zusammenstöße mit der Polizei, sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen. Bei einer für 3 Uhr angemeldeten Demonstration auf dem Bersarinplatz in Friedrichshain waren nach einer Stunde etwa zehn Menschen anwesend.

Mülltonnen brannten in der Straße der Pariser Kommune

Foto: Peise

Ab dem frühen Morgen wollten Unterstützer der Bewohner an verschiedenen Stellen demonstrieren. „Lasst uns Chaos stiften, sichtbar sein und die Räumung der Liebig34 verhindern“, hieß es auf der Internetseite des Hauses. Schon in den vergangenen Tagen gab es eine Serie von linksextremen Brandanschlägen und anderen Zerstörungen.

Polizisten stehen in der Rigaer Straße vor Demonstranten, die gegen die Räumung des besetzten Hauses «Liebig 34» protestieren.

Foto: dpa