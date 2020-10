Berlin-Friedrichshain - So verläuft die Räumung der Liebig 34

Am Freitag soll das Wohnprojekt Liebig 34 an der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain geräumt werden.

5.35 Uhr: Flaschenwurf auf die Polizei

Die Polizei teilte am Morgen auf Twitter mit, dass vor dem Haus an der Liebigstraße 34 vereinzelt Gegenstände auf die Fahrbahn gebracht worden sind. "Auch Feuerwerk wurde abgebrannt und ein erster Flaschenwurf erfolgte auf unsere Kollegen", so die Polizei.

5.32 Uhr: Lauter Protest in den Seitenstraßen

Demonstranten haben sich in den Seitenstraße versammelt.

Foto: Alexander Dinger

In den Seitenstraßen rund um das Haus an der Liebigstraße 34 gibt es am Morgen lauten Protest. "Ganz Berlin hasst die Polizei" rufen die Demonstranten. Viele Kleingruppen sind bereits ab der Warschauer Straße auf dem Fahrrad unterwegs.

5.17 Uhr: Demonstranten an der Rigaer Straße - Vereinzelt Festnahmen

Zwei Stunden vor der Räumung des Hauses an der Liebigstraße 34 sind bereits viele Demonstranten an der Rigaer Straße vor Ort. Es gibt auch erste Festnahmen.

Demonstranten sammeln sich an der Rigaer Straße.

Foto: Peise

5.14 Uhr: Polizei nimmt mutmaßliche Brandstifter fest

Polizei nimmt einen mutmaßlichen Brandstifter fest.

Foto: BM

Nachdem es an mehreren Stellen in Friedrichshain in der Nacht gebrannt hat, ist es der Berliner Polizei gelungen, drei mutmaßliche Brandstifter festzunehmen. Nach ersten Angaben wird ihnen mindestens der Brand in der Markgrafenstraße zugerechnet. Die Beamten durchsuchten die jungen Männer und fanden Grillanzünder und Brandbeschleuniger. Nach ersten Angaben waren die Beamten einem Zeugenhinweis nachgegangen. An der Ehrenbergatraße Ecke Rotherstraße wurden die Männer dann festgenommen.

4.18 Uhr: Tag der Räumung startet laut Polizei ruhig

Der Tag der Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ in Berlin, das eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in der Hauptstadt ist, hat nach Angaben der Polizei verhältnismäßig ruhig begonnen. Es gebe stadtweit kleinere Brände, etwa Mülltonnen, aber keine gewalttätigen Aktionen und keine Zusammenstöße mit der Polizei, sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen. Bei einer für 3 Uhr angemeldeten Demonstration auf dem Bersarinplatz in Friedrichshain waren nach einer Stunde etwa zehn Menschen anwesend.

Mülltonnen brannten in der Straße der Pariser Kommune

Foto: Peise

Ab dem frühen Morgen wollten Unterstützer der Bewohner an verschiedenen Stellen demonstrieren. „Lasst uns Chaos stiften, sichtbar sein und die Räumung der Liebig34 verhindern“, hieß es auf der Internetseite des Hauses. Schon in den vergangenen Tagen gab es eine Serie von linksextremen Brandanschlägen und anderen Zerstörungen.

Polizisten stehen in der Rigaer Straße vor Demonstranten, die gegen die Räumung des besetzten Hauses «Liebig 34» protestieren.

Foto: dpa

