Polizei richtet Sperrkreis rund um die Liebigstraße 34 ein

An der Liebigstraße kam es im November 2019 zu einem Großeinsatz der Polizei nach einem Prozess.

Teile von Friedrichshain werden in der kommenden Woche für knapp zwei Zage zum Sperrgebiet. Grund ist die Räumung des Hauses Liebigstraße 34.

Berlin. Die geplante Räumung des Wohnhauses Liebigstraße 34 in Friedrichshain am Freitag in einer Woche, wirft ihre Schatten voraus. Mit Blick auf den bereits angekündigten gewaltsamen Widerstand der Bewohner des linksextremen Wohnprojekts hat die Polizei strenge Auflagen für Donnerstag 8. und Freitag 9. Oktober erteilt.