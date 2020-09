Illegales Zeltlagaer in Berlin Kreuzberg - Spielplatz verwahrlost immer mehr

Beschwerde Illegales Zeltlager in Kreuzberg - Spielplatz verwahrlost

Im Verkehrsgarten am Ende des Grünstreifens Erkelenzdamm steht ein Polizist und erklärt Achtjährigen, wie sie heil durch die Stadt kommen. Dass sie ein paar Schritte weiter unter der ersten Parkbank eine Nadel finden würden und auf den Wiesen Kanülen und Verpackungsmaterial von Injektionszubehör Süchtiger, gehört an diesem Morgen nicht zum Programm der Grundschüler. Derlei müssen in dieser Nachbarschaft Eltern immer wieder ihren Kindern einschärfen.