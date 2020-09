„Spindler & Klatt“; „Wir haben eine Vorbildfunktion“

Verantworten in der Vorbereitung auch die Umsetzung des Hygienekonzepts: Christine Bücken, PR-Director (v.l), Elias Jaschke, Projektleitung Schauspielpreis, Raphael Hauck, Spindler & Klatt Leitung Events, und Kerstin Schilly, Co-Veranstalter Schauspielpreis und Geschäftsführerin der Eventagentur La Maison Victor Schilly & Friends.

Wenn an diesem Freitag im „Spindler & Klatt“ der Deutsche Schauspielpreis vergeben wird, schaut die ganze Branche auf die Veranstalter.

Wenn an diesem Freitagabend im „Spindler & Klatt“ an der Köpenicker Straße in Kreuzberg der Deutsche Schauspielpreis 2020 vergeben wird, stehen ausnahmsweise einmal nicht nur die prominenten Nominierten, sondern auch die Veranstalter unter besonderer Beobachtung.