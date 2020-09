Der Marheinekeplatz in Berlin-Kreuzberg ist einer ungebremsten Verwahrlosung überlassen. Anwohner werfen der Politik Untätigkeit vor.

Berlin. Die Anwohner ertragen es nicht mehr. Der halbe Marheinekeplatz ist der ungebremsten Verwahrlosung überlassen. Fäkalien vor Geschäften und in Hauseingängen, eine wachsende Drogenszene, campierende Obdachlose, Trinker und Süchtige dominieren einen Mitte des vergangenen Jahrzehnts aufwendig und mit viel Bürgerbeteiligung geschaffenen Ort am Rand der Bergmannstraße. Mit einem Hilferuf wendet sich die lokale Bürgerinitiative jetzt an die Bezirksverordnetenversammlung.