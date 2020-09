Signa verteidigt Karstadt-Projekt am Hermannplatz

Karstadt am Hermannplatz soll umgestaltet werden. Investor Signa will auch Wohnungen bauen. Dennoch stößt das Projekt auf Kritik.

Berlin. Signa-Deutschland-Chef Timo Herzberg hat das Karstadt-Bauprojekt des Immobilienkonzerns am Hermannplatz in Kreuzberg verteidigt. „Wir wollen dort vor allem einen lebendigen Ort schaffen. Dafür soll dort eine gemischt genutzte Immobilie mit identitätsstiftender Architektur entstehen“, sagte Herzberg dem Sender RBB.

Am Hermannplatz soll ein Neubau am Ort des Karstadt-Gebäudes an die Tradition des größten Warenhauses Europas anknüpfen, das in den 20er-Jahren nach amerikanischem Vorbild errichtet wurde. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof gehört zur österreichischen Signa-Holding.

Karstadt-Neubau am Hermannplatz: Anwohner befürchten Verdrängung

Das Bauprojekt soll auch Flächen für Büros, Wohnungen, Sport und lokale Institutionen bieten. Allerdings gibt es Widerstand von Anwohnern und Lokalpolitikern, die nach der Aufwertung der Lage eine Verdrängung der Bewohner befürchten.

Lesen Sie auch den Kommentar: Ohne Signa geht es nicht voran

"Die Anliegen der Menschen vor Ort nehmen wir sehr ernst und auch die Anliegen der Kritiker", sagte Herzberg. „Wir wollen ein Projekt, das allen Beteiligten einen Mehrwert bietet.“

Signa will am Hermannplatz Wohnungen und eine Kita bauen

So gebe es bereits Vereinbarungen mit einem Träger für eine Kita in dem Bauvorhaben und mit dem kommunalen Wohnungsbauunternehmen Degewo über die Planung und Realisierung von bezahlbaren Mietwohnungen.

Lesen Sie auch: Linken-Vorsitzende: Signa hat Senat erpresst

Herzberg räumte ein, dass es in Berlin in vielen Lagen deutliche Mietsteigerungen gegeben habe. „Das können wir nicht alles aufhalten“, sagte er. „Aber wir versuchen mit unseren Projekten, möglichst dämpfend und integrativ in diese Bezirkslagen zu wirken und viele Beiträge zu leisten, auch die Interessen der Anwohner zu berücksichtigen.“ Signa verfolge eine langfristige Strategie. Die Quartier- und Immobilienentwicklungen müssten in 30, 50, 70 Jahren immer noch funktionieren.

Schließungspläne: Mehrere Karstadt-Filialen bleiben doch erhalten

Das Bauprojekt am Hermannplatz ist am Mittwoch auch Thema einer Anhörung im Stadtentwicklungsausschuss, zu der Timo Herzberg eingeladen ist. Der Berliner Senat hat Anfang August eine Vereinbarung mit Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) zum Erhalt mehrerer Warenhäuser getroffen. In einer Absichtserklärung („Letter of intent“) sicherte er zu, große Bauvorhaben des Unternehmens mit seinem Mutterkonzern Signa in der Stadt zu unterstützen.

Lesen Sie auch: Der Signa-Deal kommt auf die große Bühne