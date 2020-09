Fotogalerie Friedrichshain blickt zurück - und nach vorn

Sicherlich einer der Höhepunkte der Ausstellung: Die Fotografie von Ann-Christine Jansson entstand in der Nacht der Währungsunion am 1. Juli 1990, als das „erste Westgeld“ auf dem Alexanderplatz ausgezahlt wurde.

Worum es hier geht, lässt sich sofort erkennen: um das Miteinander von Menschen, im kleinen Berlin und in der weiten Welt, nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Kindern. Die Rückschau auf die Geschichte der Fotogalerie Friedrichshain am Helsingforser Platz vereint Aufnahmen von vier Generationen. Die ältesten machte Tina Modotti vor fast 100 Jahren: Porträts von einem Bauernkind und einer jungen Frau in Mexiko, die jüngsten stammen von Teilnehmenden der Nachwuchs-Workshops: Sie zeigen junge Leute mit Skateboard oder Graffiti.