Müll in Kreuzberg: Monika Herrmann fordert Bürger zu mehr Sauberkeit auf

Monika Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, ist verärgert über Müll in den Parks.

Berlin. Plastikbecher, Pizzakartons, Tüten und Reste von Grillkohle. Auf dem Blücherplatz in Kreuzberg war das in der vergangenen Woche ein gewohnter Anblick. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) appellierte jetzt an die Friedrichshain-Kreuzberger. Jeder müsse Verantwortung übernehmen für selbst verursachten Müll. Die landeseigenen Parkverwalter Grün Berlin teilten indes mit, dass etwa im Gleisdreieckpark die zusätzlichen Reinigungskosten um einen sechsstelligen Betrag angestiegen seien.