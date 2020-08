Take-away in die Fußgängerzone und Eltern bleiben länger: Nadja Hohlova vom Restaurant „La Cesta“ am Rudolfplatz.

Pop-up ist in Berlin der Begriff der Saison, nicht nur in Friedrichshain-Kreuzberg. Neben neuen Radwegen hat der Bezirk allerdings auch eine Zone geschaffen, in der nicht nur Autos sondern auch Radfahrer außen vor bleiben müssen. Die Danneckerstraße in Friedrichshain ist auf der Länge eines Blocks gesperrt. Drei Wochen nach der Neuerung zeigen sich am Montagmittag Händler und Gastronomen mit der Entwicklung zufrieden.