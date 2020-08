So verteidigen Linksextreme die Rigaer Straße

Berlin. Bei einem Einsatz an der Rigaer Straße ist die Polizei über Sichtschlitze in einer massiven Stahltür mit Feuerlöschern attackiert worden. Das berichtete Polizei-Vizepräsident Marco Langner am Montag im Innenausschuss. Es geht um einen Einsatz am 13. Juli dieses Jahres. Damals wurden der Hausverwalter der Rigaer Straße und ein Rechtsanwalt getreten, geschlagen, mit Reizgas attackiert.

Langner berichtete, dass es sich dabei um eine Personengruppe von 20 Menschen gehandelt haben soll. Als die Polizei die Verfolgung aufnehmen wollte, hätten sich die Angreifer hinter einer massiven Stahltür verschanzt, die für die Beamten nicht zu überwinden gewesen sei. Die Polizisten seien dann über Sichtschlitze in der Eisentür beobachtet und schließlich mit Feuerlöschern attackiert worden. Dabei seien auch Beamte verletzt worden.

Die CDU-Fraktion fordert nun Aufklärung über den Einsatz. Geklärt werden soll, warum die Polizei nach Auffassung der CDU erst zu spät vor Ort gewesen sei. „Die Festnahme der Gewalttäter misslang, weil sich die Polizei aufgrund bestehender interner Weisungen an einem rechtzeitigen Einschreiten gehindert sah“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Am Montag wollte die CDU-Fraktion eine Anhörung des Rechtsanwaltes und Eigentümers Markus Bernau, des Hausverwalters Torsten Luschnat und des Polizeidirektors a.D. Michael Knape erreichen. Das wurde von der rot-rot-grünen Regierungskoalition abgelehnt.